Вчора, 4 жовтня, два вчені отримали Нобелівську премію з медицини за відкриття, що стосуються того, як людське тіло сприймає температуру і дотику. На думку експертів, ці відкриття можуть призвести до нових способів лікування болю або навіть серцевих захворювань.

Американці Девід Джуліус і Ардем Патапутіан окремо визначили рецептори в шкірі, які реагують на тепло і тиск. Наразі дослідники працюють над ліками, які націлені на ці рецептори, в надії відкрити нові знеболюючі препарати, які стануть альтернативою опіоїдам, що викликають сильну залежність.

Так, Девід Джуліус з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско використовував капсаїцин, активний компонент перцю чилі, щоб допомогти точно визначити нервові сенсори, які реагують на тепло. А Ардем Патапутян з Дослідницького інституту Скріппса в Ла-Хойя, Каліфорнія, виявив чутливі до тиску сенсори в клітинах, які реагують на механічну стимуляцію.

– Це відкриває один із секретів природи. Насправді це те, що має вирішальне значення для нашого виживання, – зазначив генеральний секретар комітету Томас Перлманн.

За його словами, ці відкриття розкривають одну з великих загадок, що стоять перед людством: як ми відчуваємо навколишнє середовище.

– Хоча ми розуміли фізіологію органів почуттів, ми не розуміли, як ми відчуваємо різницю в температурі або тиску, – сказав директор Центру MRC з розладів нервового розвитку в Королівському коледжі Лондона Оскар Марін.

Він зазначив, що знання того, як наше тіло відчуває ці зміни, є фундаментальним, тому що, як тільки ми дізнаємося про ці молекули, вони можуть стати мішенню. Це схоже на пошук замка, і тепер ми знаємо точні ключі, які будуть потрібні для його розблокування.

Марін передбачив, що спочатку з’являться нові методи лікування болю. Але розуміння того, як організм виявляє зміни тиску, може в кінцевому підсумку привести до ліків від хвороб серця. За умови, якщо вчені зможуть з’ясувати, як зменшити тиск на кровоносні судини та інші органи.

На думку Річарда Харріса з Дослідницького центру хронічного болю і втоми при Мічиганському університеті, робота Джуліуса і Патапутіана, ймовірно, допоможе лікарям краще лікувати біль, викликану екстремальними температурами і хімічними опіками.

Фіона Буассонада, спеціаліст з болю в Шеффілдському університеті, заявила, що робота лауреатів Нобелівської премії особливо актуальна для кожної п’ятої людини у світі, яка страждає на хронічний біль, включаючи артрит, мігрень та хронічні проблеми в спині.

– Наша команда зробила це відкриття в 2009 рік. Ми були так схвильовані, що буквально стрибали вгору і вниз. Це було те, що ми шукали роками, – сказав Патапутян на прес-конференції.

Престижна нагорода включає золоту медаль і 10 млн шведських крон (більше $1,14 млн). Призові гроші надходять від творця премії, шведського винахідника Альфреда Нобеля, який помер у 1895 році.