ВОЗ рекомендует использовать новую вакцину TAK-003, разработанную компанией Takeda, для прививки детей в возрасте от 6 до 16 лет при высоких показателях риска.
Теперь и детей можно защитить от денге
TAK-003 — живая вакцина, содержащая ослабленные версии четырех серотипов вируса, возбудителя лихорадки денге. Новая вакцина только что прошла предварительную квалификацию ВОЗ.
— Преквалификация TAK-003 является важным шагом в расширении глобального доступа к вакцинам против денге, поскольку теперь их могут закупать учреждения системы ООН, — отметил директор департамента ВОЗ доктор Рожерио Гаспар.
Вакцину будут вводить по двухдозовой схеме с трехмесячным интервалом между дозами.
В ВОЗ напоминают, что лихорадка денге — трансмиссивное заболевание, передающееся через укус инфицированного комара. Болезнь может вызвать тяжелые осложнения, нередко заканчивающиеся смертью пациентов.
По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируют более 100-400 млн случаев заболевания лихорадкой денге. Больше всего зафиксировано в 2023 году, тогда умерло 2 300 больных.
Вследствие изменения климата количество случаев заболевания денге может увеличиться и приобрести более широкий географический охват.
ТАК-003 — вторая вакцина против денге, которая прошла преквалификацию ВОЗ, первой была разрешенная для применения вакцина CYD-TDV, разработанная компанией Sanofi Pasteur.
Источник: Всесвітня організація охорони здлоров’я