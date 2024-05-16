ВОЗ рекомендует использовать новую вакцину TAK-003, разработанную компанией Takeda, для прививки детей в возрасте от 6 до 16 лет при высоких показателях риска.

Теперь и детей можно защитить от денге

TAK-003 — живая вакцина, содержащая ослабленные версии четырех серотипов вируса, возбудителя лихорадки денге. Новая вакцина только что прошла предварительную квалификацию ВОЗ.

— Преквалификация TAK-003 является важным шагом в расширении глобального доступа к вакцинам против денге, поскольку теперь их могут закупать учреждения системы ООН, — отметил директор департамента ВОЗ доктор Рожерио Гаспар.

Вакцину будут вводить по двухдозовой схеме с трехмесячным интервалом между дозами.

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В ВОЗ напоминают, что лихорадка денге — трансмиссивное заболевание, передающееся через укус инфицированного комара. Болезнь может вызвать тяжелые осложнения, нередко заканчивающиеся смертью пациентов.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируют более 100-400 млн случаев заболевания лихорадкой денге. Больше всего зафиксировано в 2023 году, тогда умерло 2 300 больных.

Вследствие изменения климата количество случаев заболевания денге может увеличиться и приобрести более широкий географический охват.

ТАК-003 — вторая вакцина против денге, которая прошла преквалификацию ВОЗ, первой была разрешенная для применения вакцина CYD-TDV, разработанная компанией Sanofi Pasteur.

Источник: Всесвітня організація охорони здлоров’я