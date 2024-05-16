ВООЗ рекомендує використовувати нову вакцину TAK-003, розроблену компанією Takeda, для щеплення дітей віком від 6 до 16 років при високих показниках ризику.

Тепер і дітей можна захистити від денге

TAK-003 – жива вакцина, що містить ослаблені версії чотирьох серотипів вірусу, збудника лихоманки денге. Нова вакцина щойно пройшла попередню кваліфікацію ВООЗ.

– Прекваліфікація TAK-003 є важливим кроком у розширенні глобального доступу до вакцин проти денге, оскільки тепер їх можуть закуповувати установи системи ООН, – зазначив директор Департаменту ВООЗ доктор Рожеріо Гаспар.

Вакцину вводитимуть за дводозовою схемою із тримісячним інтервалом між дозами.

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У ВООЗ нагадують, що лихоманка денге – трансмісивне захворювання, що передається через укус інфікованого комара.

Хвороба може викликати важкі ускладнення, що нерідко закінчуються смертю пацієнтів.

За даними ВООЗ, щорічно у світі реєструють понад 100-400 млн випадків захворювання на лихоманку денге.

Найбільше зафіксовано 2023 року, тоді померло 2300 хворих.

Унаслідок зміни клімату кількість випадків захворювання на денге може збільшитися і набути ширшого географічного охоплення.

ТАК-003 – друга вакцина проти денге, яка пройшла прекваліфікацію ВООЗ, першою була дозволена для застосування вакцина CYD-TDV, розроблена компанією Sanofi Pasteur.

Джерело: Всесвітня організація охорони здлоров’я