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Новый метод лечения диабета: ученые создали инсулин в таблетках

24 января 2024, 15:31
Ольга Боднарчук редактор
інсулін, цукровий діабет
Источник: Pexels

Ученые создали инсулин в таблетках и планируют начать его испытания на людях уже в следующем году.

Новый инсулин для лечения диабета

Ученые представили инсулин в инновационной оболочке, которая эффективно защищает его от желудочной кислоты и ферментов пищеварительной системы.

— Этот метод более точный, он помогает доставить инсулин в нужные части тела, избегая распределения по всему организму и связанных с этим нежелательных побочных эффектов, характерных для традиционных инъекций, — сказал профессор Питер МакКорт из Арктического университета UiT Норвегии.

Мини-капсулы с инсулином разрушаются только при попадании в печень. Там они активируются благодаря ферментам, которые активны только при высоком уровне сахара в крови.

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Эффективность нового препарата

Ученые считают, что новый метод введения инсулина станет более практичным путем лечения диабета. Его использование снижает риск гипогликемии и позволяет точнее контролировать высвобождение инсулина.

Уже проведены исследования на бабуинах в Австралии. Они показали, что уровень сахара в крови после применения препарата действительно снижается.

Исследователи планируют начать клинические испытания перорального инсулина на людях в 2025 году.

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Источник: Nature Nanotechnology

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Інсулін Диабет Наукові дослідження
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