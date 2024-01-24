Ученые создали инсулин в таблетках и планируют начать его испытания на людях уже в следующем году.

Новый инсулин для лечения диабета

Ученые представили инсулин в инновационной оболочке, которая эффективно защищает его от желудочной кислоты и ферментов пищеварительной системы.

— Этот метод более точный, он помогает доставить инсулин в нужные части тела, избегая распределения по всему организму и связанных с этим нежелательных побочных эффектов, характерных для традиционных инъекций, — сказал профессор Питер МакКорт из Арктического университета UiT Норвегии.

Мини-капсулы с инсулином разрушаются только при попадании в печень. Там они активируются благодаря ферментам, которые активны только при высоком уровне сахара в крови.

Сейчас смотрят

Эффективность нового препарата

Ученые считают, что новый метод введения инсулина станет более практичным путем лечения диабета. Его использование снижает риск гипогликемии и позволяет точнее контролировать высвобождение инсулина.

Уже проведены исследования на бабуинах в Австралии. Они показали, что уровень сахара в крови после применения препарата действительно снижается.

Исследователи планируют начать клинические испытания перорального инсулина на людях в 2025 году.

Источник: Nature Nanotechnology