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Новий метод лікування діабету: вчені створили інсулін в таблетках

24 Січня 2024, 15:31
Ольга Боднарчук редактор
інсулін, цукровий діабет
Джерело: Pexels

Вчені створили інсулін в таблетках і планують розпочати його випробування на людях вже наступного року.

Новий інсулін для лікування діабету

Науковці представили інсулін у інноваційній оболонці, що ефективно захищає його від шлункової кислоти та ферментів травної системи.

– Цей метод більш точний, він допомагає доставити інсулін у потрібні частини тіла, уникаючи розподілу по всьому організму і пов’язаних із цим небажаних побічних ефектів, характерних для традиційних ін’єкцій, – сказав професор Пітер МакКорт з Арктичного університету UiT Норвегії.

Міні-капсули з інсуліном руйнуються лише при попаданні в печінку. Там вони активуються завдяки ферментам, які активні тільки при високому рівні цукру в крові.

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Ефективність нового препарату

Науковці вважають, що новий метод введення інсуліну стане більш практичним шляхом лікування діабету. Його використання знижує ризик гіпоглікемії і дозволяє точніше контролювати вивільнення інсуліну.

Вже проведені дослідження на бабуїнах в Австралії. Вони показали, що рівень цурку в крові після застосування препарату, дійсно, знижується.

Дослідники планують розпочати клінічні випробування перорального інсуліну на людях у 2025 році.

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Джерело: Nature Nanotechnology

Теги
Інсулін Діабет Наукові дослідження
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