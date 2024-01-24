Вчені створили інсулін в таблетках і планують розпочати його випробування на людях вже наступного року.
Новий інсулін для лікування діабету
Науковці представили інсулін у інноваційній оболонці, що ефективно захищає його від шлункової кислоти та ферментів травної системи.
– Цей метод більш точний, він допомагає доставити інсулін у потрібні частини тіла, уникаючи розподілу по всьому організму і пов’язаних із цим небажаних побічних ефектів, характерних для традиційних ін’єкцій, – сказав професор Пітер МакКорт з Арктичного університету UiT Норвегії.
Міні-капсули з інсуліном руйнуються лише при попаданні в печінку. Там вони активуються завдяки ферментам, які активні тільки при високому рівні цукру в крові.
Ефективність нового препарату
Науковці вважають, що новий метод введення інсуліну стане більш практичним шляхом лікування діабету. Його використання знижує ризик гіпоглікемії і дозволяє точніше контролювати вивільнення інсуліну.
Вже проведені дослідження на бабуїнах в Австралії. Вони показали, що рівень цурку в крові після застосування препарату, дійсно, знижується.
Дослідники планують розпочати клінічні випробування перорального інсуліну на людях у 2025 році.
Джерело: Nature Nanotechnology