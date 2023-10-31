Корь может вызвать опасные осложнения — воспаление легких, заболевания мозга, а еще — иммунную амнезию, когда организм больше не способен бороться с инфекциями, которые ранее успешно и быстро преодолевал.

Человек становится уязвимым ко всем болезням.

Медики считают, что корь дает тот же эффект, что и ВИЧ-инфекция, которая стремительно, за несколько недель, повреждает иммунологическую память, и человек оказывается под угрозой вирусных и бактериальных патогенов, к которым ранее был иммунитет.

Сейчас смотрят

Исследователи Гарвардской медицинской школы изучали образцы крови 77 детей до того, как они заболели корью, и после.

Результаты были шокирующими — вирус кори уничтожил от 11% до 73% защитных антител пациентов. Если сравнить организм с неким биологическим компьютером, то вирус просто сбросил все настройки.

Американские ученые предполагают, что показатель потерянных антител может превышать и 90%. Однако, экспериментально это пока не доказано.

Некоторые исследователи настаивают, что после разрушительных действий болезни многим детям придется повторить все детские прививки, чтобы восстановить устойчивость к старым инфекциям и обеспечить защищенность от новых.

Можно ли как-то помочь такому развитию событий? Конечно можно. И непременно нужно! Вовремя пройти спасительную вакцинацию от кори.

Источник: Центр громадського здоров’я