Кір може викликати небезпечні ускладнення – запалення легень, захворювання мозку, а ще – імунну амнезію, коли організм більше не здатен боротися з інфекціями, які раніше успішно та швидко долав.

Людина стає вразливою до всіх хвороб.

Медики вважають, що кір дає той самий ефект, що й ВІЛ-інфекція, яка стрімко, за кілька тижнів, пошкоджує імунологічну пам’ять, і людина опиняється під загрозою вірусних та бактеріальних патогенів, до яких раніше був імунітет.

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Дослідники Гарвардської медичної школи вивчали зразки крові 77 дітей до того, як вони захворіли на кір, і після.

Результати були шокуючими – вірус кору знищив від 11% до 73% захисних антитіл пацієнтів. Якщо порівняти організм з таким собі біологічним комп’ютером, то вірус просто скинув усі налаштування.

Американські вчені припускають, що показник втрачених антитіл може перевищувати й 90%. Однак експериментально це поки що не доведено.

Деякі дослідники наполягають, що після руйнівних дій хвороби багатьом дітям доведеться повторити всі дитячі щеплення, щоб відновити стійкість до старих інфекцій і забезпечити захищеність від нових.

Чи можна якось зарадити такому розвитку подій? Звісно, можна. І неодмінно треба! Вчасно пройти рятівну вакцинацію від кору.

Джерело: Центр громадського здоров’я