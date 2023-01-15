Холод снаружи и жаркие, сухие помещения: зима создает большую нагрузку на глаза, особенно у тех, кто носит контактные линзы. Чтобы не возникали неприятные ощущения и проблемы з глазами, необходимо при уходе за глазами и контактными линзами учитывать перепад температур.
Когда температура на улице понижается, системы отопления во многих домах работают на полную мощность. При этом страдает не только качество воздуха, но и слезная пленка в глазах, которая выступает своеобразным защитным щитом от таких инфекций, как конъюнктивит.
Более высокие температуры приводят к ускоренному испарению глазной жидкости, что может привести к покраснению, зуду или типичному ощущению жжения.
Особенно страдают те, кто носит контактные линзы, как объясняет эксперт по офтальмологии и контактным линзам Маркус Гшвайдль.
— В здоровом глазу контактная линза плавает в слезной пленке по поверхности глаза. Однако, если количество слезной жидкости недостаточно, контактные линзы раздражают поверхность глаза, — объяснил он.
По словам эксперта, очень важно правильно ухаживать за глазами в таком случае и придерживаться правил гигиены.
Следующие пять советов могут предотвратить нежелательное раздражение органа зрения.
Регулярная вентиляция
Даже когда на улице холодно: позаботьтесь о регулярном притоке свежего воздуха в комнату.
Чтобы воздух не был слишком сухим от отопления, нужно применять увлажнители или положить влажные полотенца на батареи.
Увлажняющие глазные капли
Если ваши глаза особенно склонны к сухости и раздражению, вам могут помочь глазные капли. Однако следует использовать соответствующие продукты без консервантов.
— Консерванты могут сильно раздражать глаза, способствовать их сухости, а также откладываться в материале линз, — говорит Маркус Гешвейдль.
Для ежедневного ухода следует использовать подходящие чистящие средства.
— Очищайте контактные линзы после каждого ношения и используйте соответствующие средства по уходу и растворы для хранения, — подчеркивает Маркус Гешвейдль.
Планируйте достаточное количество перерывов
Не стоит носить контактные линзы, отказавшись от очков. Людям с контактными линзами следует сократить время их ношения в холодное время года и перейти на такие альтернативы, как очки. Особенно в повседневной жизни, например, при работе на компьютере. В это время глаза разгружаются и раздражения не возникает.
При выборе контактных линз помимо соответствующих параметров глаз важны и другие факторы. Например, следует учитывать удобство ношения и индивидуальные особенности глаз.
— Наши глаза так же индивидуальны, как отпечатки пальцев, — отмечает Гшвейдль.
По этой причине эксперт рекомендует консультацию специалиста по контактным линзам.
Источник: Kronen Zeitung