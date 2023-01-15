Когда температура на улице понижается, системы отопления во многих домах работают на полную мощность. При этом страдает не только качество воздуха, но и слезная пленка в глазах, которая выступает своеобразным защитным щитом от таких инфекций, как конъюнктивит.

Более высокие температуры приводят к ускоренному испарению глазной жидкости, что может привести к покраснению, зуду или типичному ощущению жжения.