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Советы

Особый уход зимой: как правильно пользоваться контактными линзами

15 января 2023, 18:12
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
линзы
Источник: Depositphotos

Холод снаружи и жаркие, сухие помещения: зима создает большую нагрузку на глаза, особенно у тех, кто носит контактные линзы. Чтобы не возникали неприятные ощущения и проблемы з глазами, необходимо при уходе за глазами и контактными линзами учитывать перепад температур.

Когда температура на улице понижается, системы отопления во многих домах работают на полную мощность. При этом страдает не только качество воздуха, но и слезная пленка в глазах, которая выступает своеобразным защитным щитом от таких инфекций, как конъюнктивит.

Более высокие температуры приводят к ускоренному испарению глазной жидкости, что может привести к покраснению, зуду или типичному ощущению жжения.

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Особенно страдают те, кто носит контактные линзы, как объясняет эксперт по офтальмологии и контактным линзам Маркус Гшвайдль.

— В здоровом глазу контактная линза плавает в слезной пленке по поверхности глаза. Однако, если количество слезной жидкости недостаточно, контактные линзы раздражают поверхность глаза, — объяснил он.

По словам эксперта, очень важно правильно ухаживать за глазами в таком случае и придерживаться правил гигиены.

Следующие пять советов могут предотвратить нежелательное раздражение органа зрения.

Регулярная вентиляция

Даже когда на улице холодно: позаботьтесь о регулярном притоке свежего воздуха в комнату.

Чтобы воздух не был слишком сухим от отопления, нужно применять увлажнители или положить влажные полотенца на батареи.

Увлажняющие глазные капли

Если ваши глаза особенно склонны к сухости и раздражению, вам могут помочь глазные капли. Однако следует использовать соответствующие продукты без консервантов.

— Консерванты могут сильно раздражать глаза, способствовать их сухости, а также откладываться в материале линз, — говорит Маркус Гешвейдль.

Обратите внимание на то, что глазные капли без консервантов могут оказывать дополнительную нагрузку на органы зрения.
Правильная очистка контактных линз

Для ежедневного ухода следует использовать подходящие чистящие средства.

 — Очищайте контактные линзы после каждого ношения и используйте соответствующие средства по уходу и растворы для хранения, — подчеркивает Маркус Гешвейдль.

Планируйте достаточное количество перерывов

Не стоит носить контактные линзы, отказавшись от очков. Людям с контактными линзами следует сократить время их ношения в холодное время года и перейти на такие альтернативы, как очки. Особенно в повседневной жизни, например, при работе на компьютере. В это время глаза разгружаются и раздражения не возникает.

 При выборе контактных линз помимо соответствующих параметров глаз важны и другие факторы. Например, следует учитывать удобство ношения и индивидуальные особенности глаз.

— Наши глаза так же индивидуальны, как отпечатки пальцев, — отмечает Гшвейдль.

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По этой причине эксперт рекомендует консультацию специалиста по контактным линзам.

Источник: Kronen Zeitung

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