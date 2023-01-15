Холод зовні та жаркі, сухі приміщення: зима створює велике навантаження на очі, особливо у тих, хто носить контактні лінзи. Щоб не виникали неприємні відчуття та проблеми з очима, необхідно при догляді за очима та контактними лінзами враховувати перепад температур.

Коли температура на вулиці знижується, системи опалення у багатьох будинках працюють на повну потужність. При цьому страждає не лише якість повітря, а й слізна плівка в очах, яка виступає своєрідним захисним щитом від таких інфекцій як кон’юнктивіт.

Більш високі температури призводять до прискореного випаровування очної рідини, що може призвести до почервоніння, сверблячки або типового відчуття печіння.

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Особливо страждають ті, хто носить контактні лінзи, як пояснює експерт з офтальмології та контактних лінз Маркус Гшвайдль.

– У здоровому оці контактна лінза плаває у слізній плівці по поверхні ока. Однак якщо кількість слізної рідини недостатня, контактні лінзи подразнюють поверхню ока, – пояснив він.

За словами експерта, дуже важливо правильно доглядати за очима в такому випадку і дотримуватися правил гігієни.

Наступні п’ять порад можуть запобігти небажаному подразненню органу зору.

Регулярна вентиляція

Навіть коли на вулиці холодно: подбайте про регулярний приплив свіжого повітря до кімнати.

Щоб повітря не було надто сухим від опалення, потрібно застосовувати зволожувачі або покласти вологі рушники на батареї.

Зволожувальні краплі для очей

Якщо ваші очі особливо схильні до сухості та подразнення, вам можуть допомогти краплі для очей. Проте слід використовувати відповідні продукти без консервантів.

– Консерванти можуть сильноподразнювати очі, сприяти їхній сухості, а також відкладатися у матеріалі лінз, – каже Маркус Гешвейдль.

Зверніть увагу на те, що краплі очей без консервантів можуть надавати додаткове навантаження на органи зору.

Правильне очищення контактних лінз

Для щоденного догляду слід використовувати відповідні засоби для чищення.

– Очищуйте контактні лінзи після кожного носіння та використовуйте відповідні засоби для догляду та розчини для зберігання, – наголошує Маркус Гешвейдль.

Плануйте достатню кількість перерв

Не варто носити контактні лінзи, відмовившись від окулярів. Людям з контактними лінзами слід скоротити час їхнього носіння в холодну пору року та перейти на такі альтернативи, як окуляри. Особливо у повсякденному житті, наприклад, під час роботи на комп’ютері. Саме тоді очі розвантажуються і роздратування немає.

Все залежить від правильних контактних лінз

При виборі контактних лінз, крім відповідних параметрів очей, важливі й інші фактори. Наприклад, слід враховувати зручність носіння та індивідуальні особливості очей.

– Наші очі так само індивідуальні, як відбитки пальців, – зазначає Гшвейдль.

З цієї причини експерт рекомендує консультацію фахівця з контактних лінз.

Джерело: Kronen Zeitung