Специалисты Всеукраинского союза парамедиков рассказали на своей странице в Facebook, как правильно обрабатывать раны от осколков и порезов.

— В последнее время украинцы задают много вопросов, как действовать, когда осколочные ранения мелкие и их много, например, порезы от стекла при ударной волне, — пишут парамедики.

По их словам, на самом деле такие раны не очень опасны. Все зависит от того, чем именно и как была нанесена рана, попала в нее грязь и насколько организм человека готов с этим бороться.

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— Защитные функции организма направят все силы, чтобы как можно быстрее заживить рану, но и мы также должны организму немного помочь, — объясняют специалисты.

Что категорически делать нельзя:

прикладывать подорожник;

мазать рану йодом или зеленкой или другими спиртовыми растворами (самбука, абсент, водка, виски), так вы нанесете ране химический ожог;

мочиться на рану;

дуть на рану, так вы заносите в нее бактерии из ротовой полости;

посыпать пеплом или землей.

Что нужно делать:

промыть рану проточной водой. Основная задача убрать грязь с раны. Если грязи много, воспользуйтесь перекисью водорода;

обработать рану антисептиком на водной основе: хлоргексидин (важно-минимум 2%), Октенисепт и т. д;

закрыть рану от внешнего воздействия: пластырь, бинт, но не надолго.

В исключительных случаях, когда вы вынуждены долгое время находиться на улице и контактировать с загрязненными поверхностями, держите рану открытой и следите за тем, чтобы не было раздражения и воспаления.

Если же рана покраснела, возникла пульсирующая боль, место поражения горячее и появился гной, следует обратиться к врачу.

Растворы, которые можно использовать:

перекись водорода используется, когда есть грязная рана. Перекись водорода реагирует и пенится, тем самым поднимает частицы грязи на поверхность, после чего вы можете их смыть;

хлоргексидин (Сhlorhexidinum) 2%, можно детям с 12 лет, или октанисепт (можно детям с рождения). Это превосходные антисептики. Просто заливаете ими рану. Препарат не пенится, рана не жжет, не болит. Используется везде, кроме глаз;

бетадин-йод на водной основе — тоже превосходный антисептик, рекомендуется, если есть ожоги.

Источник: Всеукраинский союз парамедиков