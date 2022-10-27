Фахівці Всеукраїнської Спілки парамедиків розповіли на своїй сторінці в Facebook, як правильно обробляти рани від осколків і порізів.

– Останнім часом українці задають багато питань, як діяти, коли осколкові поранення дрібні і їх багато, наприклад, порізи від скла при ударній хвилі, – пишуть парамедики.

За їхніми словами, насправді такі рани не дуже небезпечні. Все залежить від того, чим саме і як була нанесена рана, чи потрапив в неї бруд і наскільки організм людини готовий з цим боротися.

Зараз дивляться

– Захисні функції організму направлять всі сили, щоб якомога швидше загоїти рану, але і ми також повинні організму трохи допомогти, – пояснюють фахівці.

Що категорично робити не можна:

прикладати подорожник;

мазати рану йодом або зеленкою або іншими спиртовими розчинами (самбука, абсент, горілка, віскі), так ви завдасте рані хімічний опік;

мочитися на рану;

дмухати на рану, так ви заносите в неї бактерії з ротової порожнини;

посипати попелом або землею.

Що потрібно робити:

промити рану проточною водою. Основне завдання прибрати бруд з рани. Якщо бруду багато, скористайтеся перекисом водню;

обробити рану антисептиком на водній основі: хлоргексидин (важливо – мінімум 2%), Октенісепт тощо ;

; закрити рану від зовнішнього впливу: пластир, бинт, але не надовго.

У виняткових випадках, коли ви змушені тривалий час перебувати на вулиці і контактувати з забрудненими поверхнями, тримайте рану відкритою і стежте за тим, щоб не було роздратування і запалення.

Якщо ж рана почервоніла, виник пульсуючий біль, місце ураження гаряче і з’явився гній, слід звернутися до лікаря.

Розчини, які можна використовувати:

перекис водню використовується, коли є брудна рана. Перекис водню реагує і піниться, тим самим піднімає частинки бруду на поверхню, після чого ви можете їх змити;

хлоргексидин (Сhlorhexidinum) 2%, можна дітям з 12 років, або октанісепт (можна дітям з народження). Це чудові антисептики. Просто заливаєте ними рану. Препарат не піниться, рана не пече, не болить. Використовується скрізь, крім очей;

бетадин-йод на водній основі – теж чудовий антисептик, рекомендується, якщо є опі

Джерело: Всеукраїнська спілка парамедиків