Когда говорят о войне, обычно представляют окопы, позиции и бои. Но есть и другая борьба – та, что начинается после возвращения военного с поля боя.

Ранения, долгая реабилитация, адаптация к новой жизни – все эти испытания не менее сложны, чем сами бои. Чтобы защитники не проходили этот путь в одиночку, была создана патронатная служба Азова.

Что такое патронатная служба

Патронатная служба Азов – команда, которая объединяет врачей, психологов, реабилитологов, социальных работников и волонтеров. Их работа не ограничивается больничными палатами – они сопровождают военных и после выписки, поддерживая в ежедневных шагах к восстановлению.

Патронатная служба становится “мостом” между больницей и полноценной жизнью. Ее философия: бойцу нужна не опека, а рядом люди, готовые идти вместе с ним весь путь.

Основные направления работы Азов.Супровід

Патронатная служба не ограничивается только помощью в госпитале. Она выстраивает целую систему поддержки, которая охватывает ключевые сферы жизни ветеранов и их семей.

Медицинская и психологическая помощь. Организация лечения, реабилитационные программы, постоянная работа с психологами для военных и их родных.

Социальная адаптация. Помощь ветеранам в возвращении к гражданской жизни, восстановлении отношений, поиске собственного ритма.

Образование и работа. Поддержка в переквалификации, получении новых профессий и трудоустройстве.

Почему это важно

Ежемесячно сотни военных возвращаются домой с ранениями. И если для тела существуют лекарства, то для души – только поддержка, общение и чувство нужности. Без этого риск остаться один на один с травмой или депрессией становится слишком велик.

Патронатная служба Азова уникальна тем, что сочетает сразу несколько направлений помощи. Это длительное присутствие рядом – от первого дня в госпитале и до момента, когда защитник снова становится частью общества, находит себя в новой роли и продолжает жить.

Война меняет не только военного, но и его близких. Именно поэтому патронатная служба поддерживает и семьи бойцов, которые тоже нуждаются в понимании, ресурсах и силах, чтобы пройти этот путь вместе.

Как присоединиться к инициативе

Защитники уже выполнили свой долг, защищая страну. Теперь задача гражданских – помочь им восстановиться и чувствовать себя уверенно в обществе.

Поддержать героев просто: узнайте больше о работе инициативы на сайте azov.care и станьте частью общего дела. Потому что настоящая благодарность – это действие, а не только слова.

Фото: Азов. Супровід