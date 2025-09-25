Коли говорять про війну, зазвичай уявляють окопи, позиції та бої. Але є інша боротьба – та, що починається після повернення військового з поля бою.

Поранення, довга реабілітація, адаптація до нового життя – усі ці випробування не менш складні, ніж самі бої. Щоб захисники не проходили цей шлях самотужки, була створена патронатна служба Азову.

Що таке патронатна служба

Патронатна служба Азов – команда, яка об’єднує лікарів, психологів, реабілітологів, соціальних працівників і волонтерів. Їхня робота не обмежується лікарняними палатами – вони супроводжують військових і після виписки, підтримуючи у щоденних кроках до відновлення.

Патронатна служба стає “мостом” між шпиталем і повноцінним життям. Її філософія: бійцю потрібна не опіка, а поруч люди, готові йти разом із ним увесь шлях.

Основні напрями роботи Азов. Супровід

Патронатна служба не обмежується лише допомогою у шпиталі. Вона вибудовує цілу систему підтримки, яка охоплює ключові сфери життя ветеранів та їхніх родин.

Медична та психологічна допомога. Організація лікування, реабілітаційні програми, постійна робота з психологами для військових і для їхніх рідних.

Соціальна адаптація. Допомога ветеранам у поверненні до цивільного життя, відновленні стосунків, пошуку власного ритму.

Освіта та робота. Підтримка у перекваліфікації, здобутті нових професій і працевлаштуванні.

Чому це важливо

Щомісяця сотні військових повертаються додому з пораненнями. І якщо для тіла існують ліки, для душі – лише підтримка, спілкування та відчуття потрібності. Без цього ризик залишитися сам на сам із травмою чи депресією стає надто великим.

Патронатна служба Азову унікальна тим, що поєднує одразу кілька напрямів допомоги. Це довготривала присутність поруч – від першого дня у шпиталі та до моменту, коли захисник знову стає частиною суспільства, знаходить себе у новій ролі й продовжує жити.

Війна змінює не лише військового, а і його найближчих. Саме тому патронатна служба підтримує і родини бійців, які теж потребують розуміння, ресурсів і сил, щоб пройти цей шлях разом.

Як долучитися до ініціативи

Захисники вже виконали свій обов’язок, боронячи країну. Тепер завдання цивільних – допомогти їм відновитися й почуватися впевнено у суспільстві.

Підтримати героїв просто: дізнайтеся більше про роботу ініціативи на сайті azov.care та станьте частиною спільної справи. Бо справжня вдячність – це дія, а не лише слова.

Фото: Азов. Супровід