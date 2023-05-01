Сегодня уже никто не спрашивает — зачем вообще вакцинироваться. Хотя прививки от некоторых болезней все же вызывают определенные опасения. Приводят примеры, когда невакцинированные люди так и не заболели, хотя их пугали медики.

Безусловно, невакцинированному человеку может повезти и он вообще никогда не заболеет. Но это не значит, что повезет всем. Люди, которые не вакцинировались и тяжело заболели, также надеялись, что повезет.

Ежегодно тысячи людей страдают от заболеваний, которых можно было избежать благодаря иммунизации.

Доказательная медицина утверждает: вакцина спасает жизни и предупреждает тяжелые болезни. В ХХІ веке надеяться на счастливый случай, когда речь идет о здоровье, довольно рискованно.

Чтобы помочь украинцам принять правильное решение о вакцинации и дать больше необходимой информации, Helsi планирует в мае запустить Календарь вакцинаций в разделе Сервисы. Каждый сможет зайти в приложение и увидеть, сколько вообще есть заболеваний и от чего вакцинировать себя и ребенка.

А тем временем практикующий семейный врач государственной клиники Дмитрий Пемпко объясняет, как работает вакцина в организме человека, почему повышенная температура — это нормально, и какие еще побочные реакции бывают.

— Итак, Дмитрий, как работает вакцина и почему повышается температуру тела?

— Любая вакцина — это набор антигенов, то есть — молекулярных структур, которые анализирует иммунная система человека. Так она отличает “свои” клетки от “чужих”. Вакцина учит иммунную систему распознавать определенные вирусы, бактерии или токсины и бороться с ними. Когда в организм попадет настоящий возбудитель инфекции, клетки иммунной системы в тысячи раз быстрее отреагируют на вторжение.

Стоит знать, что в вакцине отсутствует патогенный микроорганизм. Может быть только убитый или ослабленный — в зависимости от типа вакцины. И именно поэтому вакцина не вызывает развития заболевания.

Благодаря вакцинации иммунитет создается быстрее и безопаснее по сравнению с обычным инфекционным процессом. Ведь во время естественного течения инфекции микроорганизмы активно размножаются и повреждают организм человека — а в это время иммунная система тратит время на распознавание и презентацию новых антигенов. Поэтому чем быстрее организм начинает бороться, тем лучше.

Вакцинация создает предпосылки для того, чтобы организм как можно раньше начал убивать инфекцию.

— Так почему у одних после прививки может подняться температура, а у других нет?

— Во-первых, сам факт прокола кожи и мышцы во время прививки вызывает местное воспаление — и поэтому всегда возникает покраснение и отек.

Во-вторых, при изучении “чужих” антигенов клетки иммунной системы выделяют в кровь пирогены. Это вещества, которые влияют на центр терморегуляции в мозге.

Чем активнее работает иммунная система, тем больше выделяется пирогенов. Это одна из неспецифических защитных реакций организма. При повышении температуры тела иммунная система ускоряет процесс образования антител.

Если же после прививки температура не повысилась, это вовсе не означает, что вакцина не действует.

Независимо от того, поднялась температура или нет — иммунная система будет образовывать антитела в ответ на введение вакцины. Просто без повышения температуры этот процесс может занять немного больше времени.

Итак, незначительное покраснение или боль в месте инъекции, или же повышение температуры тела — это нормальное явление. И не стоит паниковать, что “ребенка заразили”.

Воспаление — далеко не всегда реакция организма на инфекцию. Воспаление — это реакция организма на травму или инфекцию. Прокол кожи — это хоть и незначительная, но травма.

Повышенная температура после инъекции означает лишь одно: иммунная система активно работает. Если ребенок с повышенной температурой тела чувствует себя удовлетворительно, значит все в порядке. Просто надо давать ему пить больше жидкости. Если же болит место инъекции или дискомфортно от повышенной температуры, — можно принять НПВП (парацетамол или ибупрофен).

— Действительно ли вакцинация стопроцентно защищает человека от инфекции?

— Распространен миф о том, что эффективность иммунизации заключается только в способности вакцины предупредить развитие заболевания. На самом деле это не совсем так.

Когда иммунизированный человек контактирует с настоящим возбудителем инфекции, иммунная система сможет быстро отреагировать, и тогда есть два варианта развития событий. Или человек не заболеет вообще (иммунная система убьет возбудителя инфекции еще в инкубационном периоде), или — человек заболеет, но перенесет болезнь легче, чем мог бы без прививки.

На сегодня в мире не существует ни одной вакцины, которая на 100% защищает от инфицирования. Сам факт инфицирования не так страшен, как его последствия.

Главная цель вакцинации — снизить все возможные риски, связанные с инфекцией. Среди них: риск инфицирования, тяжелого течения, инвалидизации и смерти.

Приведу примеры: вакцина БЦЖ не защищает от инфицирования туберкулезом, как многие привыкли считать. Но БЦЖ защищает от внелегочных форм туберкулеза.

А благодаря вакцинации от полиомиелита удалось предупредить паралич у 20 миллионов человек. Эти люди заболели? Да. Это сильно повлияло на их здоровье? Нет. Потому что они переболели легко и без осложнений.

Можно ли сказать, что вакцина эффективна? Да, потому что она хоть и не гарантирует 100% защиты от инфицирования, зато значительно снижает риск осложнений и смерти. Аналогично можно утверждать и обо всех других вакцинах. По данным Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), ежегодно плановая иммунизация спасает в среднем 4 млн жизней.