Сьогодні уже ніхто не запитує – навіщо взагалі вакцинуватися. Хоча щеплення від деяких хвороб все ж викликають певні побоювання. Наводять приклади, коли невакциновані люди так і не захворіли, хоч їх лякали медики.

Безумовно, невакцинованій людині може пощастити і вона взагалі ніколи не захворіє. Та це не означає, що пощастить усім. Люди, які не вакцинувалися і тяжко захворіли, також сподівалися, що пощастить.

Щороку тисячі людей страждають від захворювань, яких можна було уникнути завдяки імунізації.

Доказова медицина довела: вакцина рятує життя і запобігає важким хворобам. У ХХІ столітті сподіватися на щасливий випадок, коли йдеться про здоров’я, доволі ризиковано.

Щоб допомогти українцям прийняти правильне рішення щодо вакцинації і дати більше необхідної інформації, Helsi планує у травні запустити Календар вакцинацій у розділі Сервіси: кожен зможе зайти в застосунок і побачити, скільки взагалі є захворювань і від чого вакцинувати себе й дитину.

А тим часом сімейний лікар державної клініки Дмитро Пемпко пояснює, як працює вакцина в організмі людини, чому підвищена температура – це нормально, і які ще побічні реакції бувають.

– Отже, пане Дмитре, як працює вакцина і чому підвищується температуру тіла?

– Будь-яка вакцина – це набір антигенів. Тобто, молекулярних структур, які аналізує імунна система людини. Так вона відрізняє “свої” клітини від “чужих”. Вакцина навчає імунну систему розпізнавати певні віруси, бактерії чи токсини та боротися з ними. Коли в організм потрапить справжній збудник інфекції, клітини імунної системи в тисячі разів швидше відреагують на вторгнення.

Варто знати, що у вакцині відсутній патогенний мікроорганізм. Може бути лише вбитий чи ослаблений – залежно від типу вакцини. Саме тому вакцина не викликає розвитку захворювання.

Завдяки вакцинації імунітет створюється швидше та безпечніше порівняно зі звичайним інфекційним процесом. Адже під час природного перебігу інфекції мікроорганізми активно розмножуються та пошкоджують організм людини – а в цей час імунна система витрачає час на розпізнавання та презентацію нових антигенів. Тому що швидше організм починає боротися, то краще.

Вакцинація створює передумови для того, щоб організм якомога раніше почав убивати інфекцію.

– То чому в одних після щеплення може піднятися температура, а в інших ні?

– По-перше, сам факт проколу шкіри та м’яза під час щеплення викликає місцеве запалення – і тому завжди виникає почервоніння та набряк.

По-друге, під час вивчення “чужих” антигенів клітини імунної системи виділяють у кров пірогени. Це речовини, які впливають на центр терморегуляції в мозку.

Що активніше працює імунна система, то більше виділяється пірогенів. Це одна із неспецифічних захисних реакцій організму. Після підвищення температури тіла імунна система пришвидшує процес утворення антитіл.

Якщо ж після щеплення температура не підвищилась – це зовсім не означає, що вакцина не діє.

Незалежно від того, піднялась температура чи ні, імунна система утворюватиме антитіла у відповідь на введення вакцини. Просто без підвищення температури цей процес може зайняти трішечки більше часу.

Отже, незначне почервоніння чи біль у місці ін’єкції або ж підвищення температури тіла – це нормальне явище. І не варто панікувати, що “дитину заразили”.

Запалення – далеко не завжди реакція організму на інфекцію. Запалення – це реакція організму на травму або інфекцію. Прокол шкіри – це хоч і незначна, але травма.

Підвищена температура після ін’єкції означає лише одне: імунна система активно працює. Якщо дитина із підвищеною температурою тіла почувається задовільно, значить усе гаразд. Просто треба давати їй пити більше рідини. Якщо ж болить місце ін’єкції або дискомфортно від підвищеної температури – можна прийняти НПЗП (парацетамол чи ібупрофен).

– Чи справді вакцинація стовідсотково захищає людину від інфекції?

– Поширений міф про те, що ефективність імунізації полягає лише у здатності вакцини запобігти розвитку захворювання. Насправді, це не зовсім так.

Коли імунізована людина контактує зі справжнім збудником інфекції, імунна система зможе швидко відреагувати, і тоді є два варіанти розвитку подій. Або людина не захворіє взагалі (імунна система вб’є збудника інфекції ще в інкубаційному періоді), або – людина захворіє, але перенесе хворобу легше, ніж могла б без щеплення.

Поки що у світі не існує жодної вакцини, яка на 100% захистить від інфікування. Сам факт інфікування не такий страшний, як його наслідки.

Головна мета вакцинації – знизити всі можливі ризики, пов’язані з інфекцією. Серед них: ризик інфікування, тяжкого перебігу, інвалідизації та смерті.

Наведу приклади: вакцина БЦЖ не захищає від інфікування туберкульозом, як багато хто звик вважати. Але БЦЖ захищає від позалегеневих форм туберкульозу.

А завдяки вакцинації від поліомієліту вдалося запобігти паралічу в 20 мільйонів людей. Ці люди захворіли? Так. Це сильно вплинуло на їхнє здоров’я? Ні. Бо вони перехворіли легко та без ускладнень.

Чи можна сказати, що вакцина ефективна? Так, бо вона хоч і не гарантує 100% захисту від інфікування, зате значно знижує ризик ускладнень та смерті. Аналогічно можна стверджувати і про всі інші вакцини. За даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), щороку планова імунізація рятує в середньому 4 млн життів.