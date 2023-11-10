По словам экспертов, многие из самых популярных антидепрессантов, известных как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), имеют побочные эффекты на сексуальность. Во многих случаях проблемы, вызванные приемом лекарств, можно решить.

Побочные эффекты антидепрессантов

Согласно данным, более половины пациентов, принимающих СИОЗС, сообщают о проблемах во время секса. К ним относятся низкий уровень сексуального желания или возбуждения, эректильная дисфункция, неприятные или болезненные оргазмы и потеря чувствительности гениталий.

Многие также сообщают об эмоциональном притуплении после приема СИОЗС.

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Ученые отмечают, что мужчины гораздо чаще сообщали своим врачам о побочных эффектах сексуального характера, чем женщины, которым антидепрессанты назначают почти в два раза чаще.

У некоторых людей побочные эффекты СИОЗС на сексуальной почве проявляются почти сразу после начала приема лекарств, а затем исчезают. Поэтому врачи могут предложить подождать от четырех до шести месяцев, чтобы увидеть, исчезнут ли сексуальные эффекты.

Но шансы на спонтанное разрешение побочных эффектов сексуального характера невелики: они случаются примерно у 10–20% пациентов, сообщающих о симптомах.

Могут помочь другие антидепрессанты

Один из распространенных способов справиться с побочными эффектами на сексуальной почве — попробовать другой СИОЗС. Исследования показывают, что некоторые препараты вызывают более высокую вероятность возникновения сексуальных проблем. Однако переход на другой препарат означает период проб и ошибок, чтобы найти то, что работает.

Отмечается, что если в остальном пациент чувствует себя хорошо при приеме СИОЗС, врач может не решиться радикально изменить схему приема препарата. Вместо этого он может порекомендовать добавить дополнительный препарат, который поможет нейтрализовать побочные эффекты сексуального характера.

Если отказаться от антидепрессантов

Другой подход, который следует использовать осторожно и под пристальным наблюдением врача, это временное прекращение приема СИОЗС или снижение дозы за 24–48 часов до полового акта.

Но для многих пациентов это не идеальное решение. Предварительное планирование может раздражать. А отказ от СИОЗС может немедленно вызвать другие неприятные симптомы, включая головокружение, тошноту, бессонницу и беспокойство.

Хотя исследований на эту тему мало, ученые отмечают, что депрессия сама по себе может притупить сексуальные реакции. Согласно полученным данным, среди мужчин с депрессией, не получающих лекарств, 40% сообщают о потере сексуального возбуждения и желания, а 20% изо всех сил пытаются достичь оргазма.