За словами експертів, багато з найпопулярніших антидепресантів, відомих як селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС), мають побічні ефекти на сексуальному ґрунті. У багатьох випадках проблеми, викликані прийманням ліків, можна вирішити.

Побічні ефекти антидепресантів

Згідно з даними, більше половини пацієнтів, які приймають СІЗЗС, повідомляють про проблеми під час сексу. До них належать низький рівень сексуального бажання або збудження, еректильна дисфункція, неприємні або болючі оргазми і втрата чутливості геніталій.

Багато хто також повідомляє про емоційне притуплення після приймання СІЗЗС.

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Не соромтеся звертатися до лікаря

Вчені відзначають, що чоловіки набагато частіше повідомляли своїм лікарям про побічні ефекти сексуального характеру, ніж жінки, яким антидепресанти призначають майже вдвічі частіше.

У деяких людей побічні ефекти СІЗЗС на сексуальному ґрунті проявляються майже одразу після початку приймання ліків, а потім зникають. Тому лікарі можуть запропонувати почекати від чотирьох до шести місяців, щоб побачити, чи зникнуть сексуальні ефекти.

Але шанси на спонтанне вирішення побічних ефектів сексуального характеру невеликі: вони трапляються приблизно у 10-20% пацієнтів, які повідомляють про симптоми.

Можуть допомогти інші антидепресанти

Один із поширених способів впоратися з побічними ефектами на сексуальному ґрунті – спробувати інший СІЗЗС. Дослідження показують, що деякі препарати спричиняють вищу ймовірність виникнення сексуальних проблем. Однак перехід на інший препарат означає період проб і помилок, щоб знайти те, що працює.

Зазначається, що якщо в іншому пацієнт почувається добре під час прийому СІЗЗС, лікар може не наважитися радикально змінити схему прийому препарату. Замість цього він може порекомендувати додати додатковий препарат, який допоможе нейтралізувати побічні ефекти сексуального характеру.

Якщо відмовитися від антидепресантів

Інший підхід, який слід використовувати обережно і під пильним наглядом лікаря, – тимчасово припинити приймати СІЗЗС або знизити дозу за 24-48 годин до статевого акту.

Але для багатьох пацієнтів це не ідеальне рішення. Попереднє планування може дратувати. А відмова від СІЗЗС може негайно викликати інші неприємні симптоми, включно із запамороченням, нудотою, безсонням і занепокоєнням.

Хоча досліджень на цю тему мало, вчені зазначають, що депресія сама по собі може притупити сексуальні реакції. Згідно з отриманими даними, серед чоловіків із депресією, які не отримують ліків, 40% повідомляють про втрату сексуального збудження і бажання, а 20% щосили намагаються досягти оргазму.