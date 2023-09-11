Експерти Міністерства охорони здоров’я України розповіли, коли і як лікарі можуть призначити антидепресанти та чи варто від них відмовлятися через можливі побічні ефекти.

Антидепресанти – це загальна назва для кількох груп препаратів, які призначають насамперед у разі депресивного розладу та його різновидів (наприклад, передменструального дисфоричного порушення).

Утім, не всі психічні розлади потребують вживання антидепресантів і не лише депресію можна ними лікувати.

Зараз дивляться

За словами фахівців, антидепресанти не роблять людей “щасливими” – вони допомагають функціонувати, знайти сили на психотерапію або просто робити звичайні справи.

– Які препарати потрібні конкретній людині, залежить не лише від діагнозу, а й від усієї історії хвороби, навіть родинного анамнезу, а також інших ліків, які зараз людина приймає, – пояснюють експерти.

Якщо лікар призначив психіатричний препарат, але “дива не сталося”, це не означає, що лікар поганий, а доказова медицина – неефективна.

Досить часто потрібний препарат і його дозу лікар підбирає в кілька підходів – це нормальна практика, передбачена медичними протоколами лікування.

Є ліки так званих першої, другої, третьої ліній терапії – якщо не подіяли ліки першої лінії (найпоширеніші та найуніверсальніші), то пробують далі, доки не підберуть потрібну схему лікування. У переважній більшості випадків це вдається зробити.

– Прийом низки антидепресантів може мати такі побічні ефекти, як втрата лібідо, зміни в режимі сну і набір ваги (не всі одночасно), – кажуть фахівці.

За їхніми словами, набір ваги через ліки або втрата сексуального потягу – це справді неприємно.

Але в стані депресії люди і без ліків часто втрачають лібідо та стосунки взагалі, здоровий сон, апетит або мають розлади харчової поведінки (компульсивне переїдання, наприклад), можуть зловживати алкоголем чи взагалі спробувати накласти на себе руки.

На шальках терезів – людське життя. Варто обирати життя, резюмують фахівці МОЗ.