Первые дозы вакцины против ВИЧ уже введены добровольцам в ходе первой фазы испытаний этого препарата от американской биотехнологической компании Moderna, который она разработала совместно с Международной инициативой по вакцине против СПИД.

В ходе первого этапа испытаний, который продлится 6 месяцев, ученые будут вести наблюдение за самочувствием добровольцев и регистрировать данные об иммунном ответе организма на препарат.

К клиническому испытанию привлечены 56 взрослых, которые не имеют диагноза. Большая их часть получит один или два вакцинальных укола. Затем 32 людям будет введена бустерная доза.

Сообщается, что в прививке против ВИЧ, как и в вакцине от коронавируса, использована матричная РНК. Она активизирует выработку в клетках белка, который запускает иммунный ответ на компоненты вируса.

По мнению ученых, препарат направлен на продуцирование антител, которые могут справиться со многими вариантами ВИЧ-инфекции.

Напомним, что в конце 2021 года компания Moderna сообщала об успехах в испытании вакцины от ВИЧ на макаках. Результаты показали, что вакцина оказалась устойчивой к непрерывной атаке вируса в течение 13 недель. В итоге остались полностью здоровыми два примата из семи.

Остальные пятеро подхватили вирус только на восьмой неделе испытаний. Таким образом эффективность вакцины от ВИЧ была оценена в 79%.

Согласно данным статистики органов здравоохранения США, положительный статус ВИЧ имеют почти 1,2 млн американцев. Врачам удается справляться с патологией с помощью новых методов лечения и лекарств. Но при этом ни одна вакцина еще не прошла первую фазу клинических испытаний успешно.

Источник: Moderna