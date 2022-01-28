Перші дози вакцини проти ВІЛ вже введені добровольцям в ході першої фази випробувань цього препарату від американської біотехнологічної компанії Moderna, який вона розробила спільно з Міжнародною ініціативою по вакцині проти СНІД.

В ході першого етапу випробувань, який триватиме 6 місяців, вчені будуть вести спостереження за самопочуттям добровольців і реєструвати дані щодо імунної відповіді організму на препарат.

До клінічного випробування залучено 56 дорослих, які не мають діагнозу ВІЛ. Більша частина з них отримає один або два вакцинальні уколи. Потім 32 людям буде введена бустерна доза.

Повідомляється, що в щепленні проти ВІЛ, як і у вакцині від коронавірусу, використана матрична РНК. Вона активізує вироблення в клітинах білка, який запускає імунну відповідь на компоненти вірусу.

На думку вчених, препарат спрямований на продукування антитіл, які можуть впоратися з багатьма варіантами ВІЛ-інфекції.

Нагадаємо, що наприкінці 2021 року компанія Moderna повідомляла про успіхи у випробуванні вакцини від ВІЛ на макаках. Результати показали, що вакцина виявилася стійкою до безперервної атаки вірусу протягом 13 тижнів. У підсумку залишилися повністю здоровими два примати з семи.

Решта п’ятеро підхопили вірус тільки на восьмому тижні випробувань. Таким чином ефективність вакцини від ВІЛ була оцінена в 79%.

Згідно з даними статистики органів охорони здоров’я США, позитивний статус ВІЛ мають майже 1,2 млн американців. Лікарям вдається справлятися з патологією за допомогою нових методів лікування. Але при цьому жодна вакцина ще не пройшла першу фазу клінічних випробувань успішно.

Джерело: Moderna