Это не развод, не пробная разлука и не шанс на интрижку без чувства вины, а просто возможность для мужей и жен пожить отдельно, забыть обо всех мелких раздражениях и осознать, как сильно они скучают друг по другу. По крайней мере, это теория…

Журналистка Селия Уолден недавно написала о шестинедельном отпуске вдали от брака. Многим парам после Covid-19, когда пришлось проводить время вместе без перерыва в замкнутом пространстве, не помешает небольшая передышка друг от друга. Хотя многим шесть недель кажутся экстремальными.

Как же провести это время? Чем заняться? И главное, стоит ли это делать?

Сейчас смотрят

Еще в прошлом веке считалось, что супружеские пары должны все делать вместе: жить в одном доме, спать в одной постели, ходить в гости к друзьям, ездить отдыхать. Но нынешняя молодежь относится к браку по-другому.

Брачный творческий отпуск

Фактически, этот термин был придуман в книге Брачный творческий отпуск: путешествие, которое вернет вас домой, написанной Шерил Джарвис в 1999 году, и принятый, чтобы преследовать свою собственную мечту.

— Это было очень связано с женскими мечтами, с чем-то, чего они хотели достичь, что имело для них личное значение. Для многих женщин это было просто то, что они не могли делать в своем родном городе. Вы можете открыть пекарню в своем родном городе, но вы не можете прогуляться по Аппалачам, — писала Джарвис.

Дело в том, что традиционно женщина должна быть хранительницей очага, и ее уход из дома (даже краткосрочный) воспринимался, как нечто, из ряда вон выходящее. А когда мать семейства заявляла, что хочет сделать что-нибудь для себя, то ее объявляли эгоисткой. Отъезд на несколько недель в другой город, вообще трактовался бы, как желание развестись или изменить мужу.

Но это вовсе не так, считает Джарвис. Ни одна женщина из тех, с кем ей пришлось общаться, не заявила о желании искать интрижки на стороне.

Сейчас в браке многое изменилось: люди женятся позже, в 30 лет, и могут воспринимать постоянное единение как жертву, привыкнув больше времени проводить в одиночестве. Баланс финансовых сил в семье также изменился, поэтому он может легко вращаться вокруг работы жены, а муж чувствует, что его мечты рухнули под его безжалостной силой.

— Творческий отпуск был одинаково необходим как мужчинам, так и женщинам, — говорит Джарвис. — Единственная причина, по которой я написал эту книгу для женщин, заключается в том, что женщинам труднее разрешить себе уйти. Возможно сейчас это изменилось.

Дело в гормонах

Что не изменилось, так это гормональный аспект, который выводит гетеросексуальные пары из строя именно тогда, когда они были вместе достаточно долго, чтобы по-настоящему раздражаться.

Антрополог Хелен Фишер утверждает, что с возрастом у мужчин снижается уровень тестостерона, что приводит к тому, что они стремятся домой. У женщин с возрастом падает уровень эстрогена, и это маскирует тестостерон, поэтому они внезапно становятся более предприимчивыми.

Желание стоять на собственных ногах

Молодые люди гораздо более подвижны в отношениях. Они более способны бросить вызов таким идеям, как моногамия, у них другие представления о разнообразии, другие установки.

В каждой паре у каждого человека есть чувство взаимозависимости и желание стоять на собственных ногах и заниматься своими делами, но эти конкурирующие идеи редко будут одинаковыми для обоих людей.

Творческий отпуск поможет каждому в реализации своих идей.

Это не расставание

Пробное расставание — это совсем другое дело, но если оно заканчивается тем, что вы снова вместе, то задним числом оно становится творческим отпуском.

Ненависть, месть, интимные проблемы

Иногда в браке вы просто ненавидите друг друга. Терренс Реал, семейный терапевт сделал поразительное наблюдение в интервью New York Times: “Я бегал по стране 20 лет, рассказывая о том, что я называю нормальной супружеской ненавистью, и ни один человек никогда не приходил за кулисы, чтобы спросить, что я имею в виду.

Изучая накопление обиды в браке, терапевт Робин Шохет провел несколько сеансов с группами пар.

— На этих семинарах было много смеха, когда мы осознали, что все бывало грубо или тонко сплетничали, унижали, забывали, опаздывали, не мыли посуду, дулись, утаивали, отказывались признать что-то: зависть, неверность, неудачи, даже успех. Ни один из них сам по себе не обязательно мстителен, но все можно рассматривать через призму мести.

Проблема интимных отношений в браке, в том, что обиды могут постоянно накапливаться. Ключевым компонентом прощения является дистанцирование от события.

Мы не можем говорить о брачных отпусках, не упомянув те, которые вам нужны, потому что вы устали друг от друга.

Социальная концепция брака допускает, что все отношения идиосинкразичны. Но за этим стоит ожидание, которое формулируется банальностью: брак должен существовать в состоянии гармонии, иначе это не настоящий брак. Пандемия достаточно жестко проверила это.

— Изоляция действительно показала важность пространства в отношениях, — говорит Джарвис. — Пары проводили вместе гораздо больше времени, чем обычно, а брачный отпуск в условиях пост-Covid легче переварить.

Это несоответствие между клише о том, что всем нам позволено быть разными, и банальностью, что все браки являются состояниями гармонии, если только они не расторгнуты, создает узкие трамвайные пути, по которым вы либо сдаетесь, либо разводитесь.

Ряд юридических фирм сообщили о резком росте числа заявлений о разводе, а Служба судов и трибуналов зафиксировала внезапный всплеск заявлений после того, как ранее в этом году в Англии и Уэльсе был введен развод без вины. Но ведь некоторые из этих людей сначала могли бы попробовать “творческий отпуск” и посмотреть, улучшились ли после этого отношения.