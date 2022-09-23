Це не розлучення, не пробна розлука і не шанс на інтрижку без почуття провини, а просто можливість для чоловіків і дружин пожити окремо, забути про всі дрібні роздратування і усвідомити, як сильно вони нудьгують один за одним. Принаймні це теорія…

Журналістка Селія Уолден нещодавно написала про шеститижневу відпустку далеко від шлюбу. Багатьом парам після Covid-19, коли довелося проводити час разом без перерви в замкнутому просторі, не завадить невеликий перепочинок один від одного. Хоча багатьом шість тижнів видаються екстремальними.

Як провести цей час? Чим зайнятися? І головне, чи варто це робити?

Зараз дивляться

Ще в минулому столітті вважалося, що подружжя має все робити разом: жити в одному будинку, спати в одному ліжку, ходити в гості до друзів, їздити відпочивати. Але нинішня молодь ставиться до шлюбу інакше.

Шлюбна творча відпустка

Фактично, цей термін був придуманий у книзі Шлюбна творча відпустка: подорож, яка поверне вас додому, написану Шеріл Джарвіс у 1999 році, і прийнятий, щоб переслідувати свою власну мрію.

– Це було дуже пов’язане з жіночими мріями, із чимось, чого вони хотіли досягти, що мало для них особисте значення. Для багатьох жінок це було просто те, що вони не могли робити у своєму рідному місті. Ви можете відкрити пекарню у своєму рідному місті, але ви не можете прогулятися Аппалачами, – писала Джарвіс.

Справа в тому, що традиційно жінка повинна бути хранителькою вогнища, і її відхід з дому (навіть короткостроковий) сприймався, як щось, надзвичайне. А коли мати сімейства заявляла, що хоче зробити щось для себе, то її оголошували егоїсткою. Від’їзд на кілька тижнів в інше місто взагалі трактувався б, як бажання розлучитися або зрадити чоловіка.

Але це зовсім не так, вважає Джарвіс. Жодна жінка з тих, з ким їй довелося спілкуватися, не зголосилася шукати інтрижки на стороні.

Зараз у шлюбі багато що змінилося: люди одружуються пізніше, у 30 років, і можуть сприймати постійне єднання як жертву, звикнувши більше часу проводити на самоті. Баланс фінансових сил у сім’ї також змінився, тому він може легко обертатися навколо роботи дружини, а чоловік відчуває, що його мрії завалилися під його безжальним тиском.

– Творча відпустка була однаково необхідна як чоловікам, так і жінкам, – каже Джарвіс. – Єдина причина, через яку я написала цю книгу для жінок, полягає в тому, що жінкам важче дозволити собі піти. Можливо, зараз це змінилося.

Справа в гормонах

Що не змінилося, то це гормональний аспект, який виводить гетеросексуальні пари з ладу саме тоді, коли вони були разом досить довго, щоб по-справжньому дратуватися.

Антрополог Хелен Фішер стверджує, що з віком у чоловіків знижується рівень тестостерону, що призводить до того, що вони прагнуть додому. У жінок з віком падає рівень естрогену, і це маскує тестостерон, тому вони раптово стають більш заповзятливішими.

Бажання стояти на власних ногах

Молоді люди набагато рухливіші у стосунках. Вони здатні кинути виклик таким ідеям, як моногамія, вони мають інші уявлення про різноманітність, інші установки.

У кожного з пари є почуття взаємозалежності та бажання стояти на власних ногах і займатися своїми справами, але ці конкуруючі ідеї рідко будуть однаковими для обох людей.

Творча відпустка допоможе кожному у реалізації своїх ідей.

Це не розставання

Пробне розлучення — це зовсім інша справа, але якщо воно закінчується тим, що ви знову разом, то заднім числом воно стає творчою відпусткою.

Ненависть, помста, інтимні проблеми

Іноді у шлюбі ви просто ненавидите одне одного. Терренс Реал, сімейний терапевт зробив разюче спостереження в інтерв’ю New York Times:

– Я бігав країною 20 років, розповідаючи про те, що я називаю нормальною подружньою ненавистю, і жодна людина ніколи не приходила за лаштунки, щоб запитати, про що йдеться.

Вивчаючи накопичення образи у шлюбі, терапевт Робін Шохет провів кілька сеансів із групами пар.

– На цих семінарах було багато сміху, коли ми усвідомили, що всі бувало грубо або тонко пліткували, принижували, забували, запізнювалися, не мили посуд, дулися, приховували, відмовлялися визнати щось: заздрість, невірність, невдачі, навіть успіх. Жоден з них сам по собі не обов’язково мстивий, але можна розглядати через призму помсти.

Проблема інтимних відносин, шлюбів піку, у цьому, що образи можуть постійно поповнюватися. Ключовим компонентом прощення є дистанціювання від події.

Ми не можемо говорити про шлюбні відпустки, не згадавши ті, які вам потрібні, тому що ви втомилися один від одного.

Соціальна концепція шлюбу припускає, що це стосунки ідіосинкразичні. Але за цим стоїть очікування, яке формулюється банальністю: шлюб має існувати у стані гармонії, інакше це не справжній шлюб. Пандемія досить жорстко це перевірила.

– Ізоляція справді показала важливість простору у відносинах, – каже Джарвіс. – Пари проводили разом гораздо більше часу, ніж зазвичай, а шлюбну відпустку в умовах пост-Covid легше переварити.

Це невідповідність між кліше про те, що всім нам дозволено бути різними, і банальністю, що всі шлюби є станами гармонії, якщо вони не розірвані, створює вузькі трамвайні шляхи, якими ви або здаєтеся, або розлучаєтеся.

Ряд юридичних фірм повідомили про різке зростання кількості заяв про розлучення, а Служба судів і трибуналів зафіксувала раптовий сплеск заяв після того, як раніше цього року в Англії та Уельсі було введено розлучення без вини. Але ж деякі з цих людей спочатку могли б спробувати “творчу відпустку” і подивитися, чи покращилися після цього стосунки.