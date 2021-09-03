Ежегодно большое количество людей впервые сталкивается с проявлениями аллергии. Раньше аллергию считали болезнью детей и молодых людей, сейчас же мы наблюдаем первые аллергические реакции и у старшего поколения.

Об аллергии и контроле над ней Фактам ICTV рассказала врач-аллерголог, д.м.н. Лилия Романюк.

— Чаще от аллергии страдают жители мегаполисов. Потому что экология в городах хуже, чем в сельской местности, — объясняет доктор. – На состояние здоровья и иммунный ответ также влияют бытовая химия, бесконтрольный прием лекарств, качество пищевых продуктов.

Нужно отметить что горожане меньше употребляют свежих, натуральных, необработанных продуктов. Поэтому и аллергия у них возникает чаще, чем у сельских жителей.

Да, аллергенов вокруг множество, и как же узнать, что именно вызывает аллергическую реакцию?

— Чтобы определить, что именно вызывает аллергию, желательно, но необязательно, сделать аллерготесты, — советует врач. – Это важно, если планируется проведение аллерген-специфической иммунотерапии.

Но, замечает Лилия Романюк, у нас есть среди аллергологов такие профессионалы, которые способны определить аллергию без тестов, опираясь лишь на свой опыт и знания.

К тому же, существуют определенные закономерности. Например, люди с аллергией на пыльцу часто имеют перекрестную пищевую аллергию на орехи, яблоки определенных сортов, киви и сельдерей.

Аллергия и коронавирус

Сейчас, когда мир охватила пандемия коронавируса, и часто к врачу невозможно попасть из-за карантинных ограничений, аллергики могут чувствовать себя растерянно.

Что делать, когда закончились лекарства, можно ли вакцинироваться от Covid-19, какую вакцину выбрать для этого? Вопросов много.

— Людям, которые страдают аллергией, вакцинироваться от Covid-19 можно. Но если у вас была хотя бы один раз аллергическая реакция на вакцину – обязательно посоветуйтесь с врачом, чтобы определить, какой именно вакциной следует привиться, — предостерегает аллерголог.

Можно также делать прививку от коронавируса и тем, кто вакцинируется от аллергии. Доктор советует проконтролировать, чтобы дни введения вакцин не совпадали. Если нет побочных явлений, разницы в сутки достаточно.

Также нужно помнить, что перед вакцинацией необходимо контролировать аллергическое заболевание.

Недавно американские аллергологи опубликовали данные социологического исследования, в котором принимали участие в том числе и пациенты с аллергическими заболеваниями.

Цель опроса: узнать, как пандемия повлияла на качество жизни пациентов, на их психологическое состояние, какие вопросы их больше всего беспокоили.

По результатам исследования международные эксперты по вопросам аллергологии разработали рекомендации, что касаются аллергических заболеваний во время пандемии. Главное правило: четко придерживаться тех советов, которые вам уже дал врач, и не паниковать.

– Итак, если вы страдаете аллергией, наблюдаете и фиксируете ее проявления, или же у вас периодически закладывает нос, чешутся глаза, возникает чихание и кашель – стоит обратиться к врачу и обследоваться, — советует Лилия Романюк.

Не занимайтесь самолечением

Специалист сможет точно установить ваш диагноз, поможет определить аллерген и назначит правильное лечение.

— Не покупайте лекарство от аллергии самостоятельно без рецепта, — советует Лилия Романюк. — Только специалист знает, какие именно лекарства вам нужны. Не надо забывать, что противоаллергические препараты, как и другие, имеют побочное действие.

Например, некоторые лекарства снижают концентрацию внимания, поэтому водителям, пилотам, или людям с профессиями, требующими быстрой реакции и концентрации на работе их принимать категорически не рекомендуется.

У многих аллергиков есть сопутствующие заболевания: гипертоническая, ишемическая болезнь, болезни почек и печени.

Не все противоаллергические препараты им могут быть рекомендованы. Также это касается детей, беременных, пожилых людей. Поэтому самолечением лучше не заниматься.

Профилактика

Заняться нужно профилактикой. Чтобы избежать возникновения аллергии нужно вести здоровый образ жизни. Причем, речь идет не только об отказе от вредных привычек, но и по возможности избегания стрессов.

Нужно питаться рационально, не злоупотреблять продуктами, содержащими консерванты и красители. Особенно это касается питания маленьких детей.

Обязательно нужно много двигаться. Физические нагрузки (ходьба, плавание, физические упражнения и т.д.) укрепляют организм, и он может самостоятельно справляться с аллергенами, что попадают в него.

— И если аллергическое заболевания с самого начала тяжелое или постепенно состояние ухудшается, не откладывая обращайтесь к врачу за медицинской помощью, — советует аллерголог.

И потом обязательно придерживайтесь рекомендаций врача и не прекращайте курс лечения, когда вам покажется, что аллергия отступила.

Лучший метод

Сейчас медицина имеет в своем арсенале много методов борьбы с аллергическими реакциями.

— Самым эффективным методом лечения аллергического ринита и бронхиальной астмы (если нет противопоказаний) аллерген-специфическая иммунотерапия (вакцинация), — говорит Лилия Романюк. – Это подтверждено опытом врачей и из других стран.

Самый простой способ избежать аллергии – не контактировать с аллергеном. Но здесь нужно определить виновника болезненного состояния. Если аллерген найден, то врач посоветует адекватное лечение, которое поможет контролировать заболевание. В этом случае пациент будет жить полноценной жизнью. Чувствовать себя здоровым и счастливым человеком.

По данным Всемирной организации здоровья, аллергией на котов страдают более 15% населения планеты. У ребенка аллергия на кота может появиться и в случае, если зверушка уже долго живет с семьей, и когда ее только завели.