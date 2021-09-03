Кожного року велика кількість людей вперше стикається з проявами алергії. Раніше алергію вважали хворобою дітей або молодих людей, наразі перші алергічні реакції з’являються й у старшого покоління.

Про алергію та контроль над нею Фактам ICTV розказала лікар-алерголог д.м.н. Лілія Романюк.

– Частіше на алергію страждають мешканці мегаполісів. Тому що екологія у містах гірша, ніж у сільській місцевості, – пояснює лікар. – На стан здоров’я та імунну відповідь також впливають і побутова хімія, бесконтрольне вживання ліків, якість харчових продуктів.

Треба заначити, що містяни менше споживають свіжих, натуральних, необроблених продуктів. Тому й алергій у них більше, ніж у селян.

Так, алергенів навкруги безліч, і як же дізнатися, що саме викликає алергічну реакцію?

– Щоб визначити, що викликає алергію, бажано, але необов’язково, зробити алерготести, – радить алерголог. – Це важливо, якщо планується проведення алерген-специфічної імунотерапії.

Та, за словами Лілії Романюк, у нас є серед алергологів такі професіонали, які здатні визначити алергію без жодних тестів, спираючись лише на свої знання та багатий досвід.

До того ж, існують певні закономірності. Наприклад, люди з алергією на пилок, часто мають перехресну харчову алергію на горіхи, яблука певних сортів, ківі та селеру.

Алергія і коронавірус

Наразі, коли світ охопила пандемія коронавірусу, і часто до лікаря неможливо потрапити через карантинні обмеження, алергіки можуть почуватися розгублено.

Що робити, коли закінчилися ліки, чи можна вакцинуватися від Covid-19, яку вакцину обрати для цього? Питань виникає багато.

– Людям, що страждають на алергію, вакцинуватись від Covid-19 можна. Але якщо у вас хоча б один раз була алергічна реакція на вакцину, обов’язково порадьтесь із лікарем, щоб визначити, якою саме вакциною слід робити щеплення, – застерігає алерголог.

Можна також робити щеплення від коронавірусу і тим, хто вакцинується проти алергій. Лікар радить контролювати, щоб дні введення вакцин не співпадали. Якщо немає побічної дії, різниці в добу достатньо.

Також потрібно пам’ятати, що перед вакцинацією важливий контроль за алергічним захворюванням.

Нещодавно американські алергологи опублікували дані соціологічного дослідження, у якому брали участь в тому числі і пацієнти з алергічними захворюваннями.

Мета опитування: дізнатися, яким чином пандемія вплинула на якість життя та психологічний стан пацієнтів, які питання їх найбільше турбували.

За даними, отриманими у ході дослідження, міжнародні експерти з питань алергології розробили рекомендації щодо контролю алергозахворювань під час пандемії. Головне правило: чітко дотримуватись тих порад, які вам вже надав лікар та не панікувати.

– Отже, якщо ви страждаєте на алергію, спостерігаєте і фіксуєте її прояви, або ж у вас періодично закладає ніс, сверблять очі, виникає раптове чхання та кашель, варто звернутися до лікаря та обстежитися, – радить Лілія Романюк.

Не займайтеся самолікуванням

Спеціаліст зможе точно встановити ваш діагноз та допоможе визначити алерген і призначить правильне лікування.

– Не купуйте ліки від алергії самостійно без рецепту, – радить алерголог. – Лише фахівець з алергології знає, які саме ліки вам потрібні. Не треба забувати, що протиалергічні препарати, як і будь-які інші, теж мають побічну дію.

Наприклад, деякі ліки знижують концентрацію уваги, тому водіям, пілотам, або людям з професіями, що потребують швидкої реакції та концентрації на роботі, їх приймати категорично не рекомендується.

У багатьох алергіків є супутні хвороби: гіпертонічна, ішемічна чи інші захворювання серця, нирок та печінки тощо.

Не всі протиалергічні препарати їм можуть бути рекомендовані. Також це стосується дітей, вагітних жінок, людей похилого віку. Отже, самолікуванням краще не займатись.

Профілактика

Займатися треба профілактикою. Щоб уникнути алергії потрібно вести здоровий спосіб життя. Причому йдеться не тільки про відмову від шкідливих звичок, а й за можливості уникання стресів.

Потрібно раціонально харчуватися, не зловживати продуктами, що містять консерванти та барвники. Особливо це стосується харчування маленьких дітей.

Обов’язково потрібно багато рухатися. Фізичні навантаження (ходьба, плавання, фізичні вправи тощо) зміцнюють організм, і він може самостійно справлятися з алергенами, що потрапляють до нього.

– Та якщо алергічне захворювання з самого початку важке, або поступово стан погіршується, не зволікайте і звертайтеся до лікаря за медичною допомогою, – радить алерголог.

А потім, обов’язково дотримуйтеся рекомендацій лікаря і не припиняйте курс лікування, коли вам здається, що алергія вже відступила.

Найкращий метод

Наразі медицина має в своєму арсеналі багато методів боротьби з алергічними реакціями.

– Найефективніший метод лікування алергічного риніту та бронхіальної астми (якщо немає протипоказань) алерген-специфічна імунотерапія (вакцинація), – говорить Лілія Романюк. – Це підтверджено досвідом лікарів і з інших країн.

Найпростіший спосіб уникнути алергії – не контактувати з алергеном. Та тут потрібно визначити винуватця хворобливого стану. Якщо алерген знайдено, лікар порадить адекватне лікування, яке допоможе контролювати захворювання. У цьому випадку пацієнт буде жити повноцінним життям. Почувати себе здоровою і щасливою людиною.

За даними Всесвітньої організації здоров’я, алергією на котів страждають більш ніж 15% населення планети. У дитини алергія на кота може з’явитися тоді, коли тваринка вже довго живе з сім’єю або ж коли її щойно завели.