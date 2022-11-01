Эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о ключевых правилах поведения во время химической атаки, а также о том, какие виды химических веществ могут применяться для массового поражения.

— Химическое оружие может доставляться самолетами, дронами и просто руками человека. Как это было, к примеру, в 1995 году в японском метро, — напоминают специалисты.

Какие виды химических веществ бывают

По словам экспертов есть пять основных типов боевых ядовитых веществ:

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к ожно-нарывные или блистерные агенты. Сильно раздражают кожу, глаза и слизистые. Вызывают появление волдырей, наполненных жидкостью. Пример: горчичный газ или иприт;

н ервно-паралитические агенты. Поражают нервную систему. Пример: зарин;

я довитые вещества удушающего действия. Наиболее распространенные агенты – хлор и фосген;

к ровяные или общеядовитые агенты. Пример: гидроген цианид (синильная кислота).

я довитые вещества психоактивного действия , вызывающие временную недееспособность.

Как отмечает химик-токсиколог Владимир Саркисян, ни в коем случае не нужно принюхиваться к веществу.

— Это только навредит. Вы без проблем потом вспомните запах, если он был, и сообщите врачу, — говорит ученый.

Он также добавляет, что погода имеет существенное значение при химической атаке: чем она теплее, тем быстрее улетучивается и становится опаснее вещество, поскольку его концентрация в воздухе увеличивается.

Как поступать в зоне химического поражения

Если вы находитесь на улице:

о ставьте территорию поражения. Ваша цель — как можно меньше контактировать с химическими веществами и быть подальше от эпицентра;

старайтесь быстро двигаться, но не бежать. Ваше дыхание должно быть спокойным и медленным, чтобы вдыхать как можно меньше яда;

найдите укрытие поблизости. Если это возможно, возвращайтесь в свою квартиру.

Если во время химической атаки вы находитесь в помещении:

по возможности поднимитесь на самый высокий этаж и найдите комнату с наименьшим количеством окон и дверей. Химические вещества, как правило, тяжелее воздуха, поэтому на верхних уровнях зданий воздух может быть чище;

уменьшите поток воздуха извне внутрь. Закройте окна, двери, вентиляционные проемы и все, что помогает попадать воздуху в помещение снаружи;

не ешьте и не пейте ничего, что могло испытать влияние химических веществ;

включите новости по радио, телевидению или Интернету, чтобы получать обновленные официальные сообщения о здоровье и безопасности.

Если вы находитесь в автомобиле, съезжайте на обочину так, чтобы не блокировать и не мешать движению аварийных автомобилей. Выключите двигатель и закройте все вентиляционные отверстия, втягивающие воздух извне, в частности вентиляционные отверстия кондиционера.

Токсикологи Центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют:

наденьте очки, если они у вас есть;

не касайтесь голыми руками поверхностей и даже собственной одежды;

е сли после химической атаки вы видите не дышащего человека, реанимация методом рот в рот категорически запрещена . Попросите помощи у сотрудник ов ГСЧС;

если через 10-15 минут после атаки вы испытываете проблемы со зрением, немедленно промойте глаза большим количеством воды;

в помещении избавьтесь от одежды. Но не снимайте вещи через голову, лучше разрежьте их ножницами. Одежду положите в герметичные пакеты;

после того, как избавились от одежды, промойте большим количеством воды все участки кожи, которые имели контакт с газом. Лучше всего – водой с мылом. Если мыла нет, используйте большое количество воды;

не выходите на улицу. Находитесь в укрытии, пока не будет официальной информации, что находиться вне его безопасно.

Симптомы отравления боевыми ядовитыми веществами:

миоз (чрезмерное сужение зрачков);

дезориентация и потливость;

подергивания и судороги;

раздражение дыхательных путей и затруднение дыхания;

раздражение глаз и кожи;

тошнота и рвота;

потеря сознания.

Источник: Береги себя