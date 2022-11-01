Эксперты онлайн-платформы Береги себя рассказали о ключевых правилах поведения во время химической атаки, а также о том, какие виды химических веществ могут применяться для массового поражения.
— Химическое оружие может доставляться самолетами, дронами и просто руками человека. Как это было, к примеру, в 1995 году в японском метро, — напоминают специалисты.
Какие виды химических веществ бывают
По словам экспертов есть пять основных типов боевых ядовитых веществ:
- кожно-нарывные или блистерные агенты. Сильно раздражают кожу, глаза и слизистые. Вызывают появление волдырей, наполненных жидкостью. Пример: горчичный газ или иприт;
- нервно-паралитические агенты. Поражают нервную систему. Пример: зарин;
- ядовитые вещества удушающего действия. Наиболее распространенные агенты – хлор и фосген;
- кровяные или общеядовитые агенты. Пример: гидроген цианид (синильная кислота).
- ядовитые вещества психоактивного действия, вызывающие временную недееспособность.
Как отмечает химик-токсиколог Владимир Саркисян, ни в коем случае не нужно принюхиваться к веществу.
— Это только навредит. Вы без проблем потом вспомните запах, если он был, и сообщите врачу, — говорит ученый.
Он также добавляет, что погода имеет существенное значение при химической атаке: чем она теплее, тем быстрее улетучивается и становится опаснее вещество, поскольку его концентрация в воздухе увеличивается.
Как поступать в зоне химического поражения
Если вы находитесь на улице:
- оставьте территорию поражения. Ваша цель — как можно меньше контактировать с химическими веществами и быть подальше от эпицентра;
- старайтесь быстро двигаться, но не бежать. Ваше дыхание должно быть спокойным и медленным, чтобы вдыхать как можно меньше яда;
- найдите укрытие поблизости. Если это возможно, возвращайтесь в свою квартиру.
Если во время химической атаки вы находитесь в помещении:
- по возможности поднимитесь на самый высокий этаж и найдите комнату с наименьшим количеством окон и дверей. Химические вещества, как правило, тяжелее воздуха, поэтому на верхних уровнях зданий воздух может быть чище;
- уменьшите поток воздуха извне внутрь. Закройте окна, двери, вентиляционные проемы и все, что помогает попадать воздуху в помещение снаружи;
- не ешьте и не пейте ничего, что могло испытать влияние химических веществ;
- включите новости по радио, телевидению или Интернету, чтобы получать обновленные официальные сообщения о здоровье и безопасности.
Если вы находитесь в автомобиле, съезжайте на обочину так, чтобы не блокировать и не мешать движению аварийных автомобилей. Выключите двигатель и закройте все вентиляционные отверстия, втягивающие воздух извне, в частности вентиляционные отверстия кондиционера.
Токсикологи Центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют:
- наденьте очки, если они у вас есть;
- не касайтесь голыми руками поверхностей и даже собственной одежды;
- если после химической атаки вы видите не дышащего человека, реанимация методом рот в рот категорически запрещена. Попросите помощи у сотрудников ГСЧС;
- если через 10-15 минут после атаки вы испытываете проблемы со зрением, немедленно промойте глаза большим количеством воды;
- в помещении избавьтесь от одежды. Но не снимайте вещи через голову, лучше разрежьте их ножницами. Одежду положите в герметичные пакеты;
- после того, как избавились от одежды, промойте большим количеством воды все участки кожи, которые имели контакт с газом. Лучше всего – водой с мылом. Если мыла нет, используйте большое количество воды;
- не выходите на улицу. Находитесь в укрытии, пока не будет официальной информации, что находиться вне его безопасно.
Симптомы отравления боевыми ядовитыми веществами:
- миоз (чрезмерное сужение зрачков);
- дезориентация и потливость;
- подергивания и судороги;
- раздражение дыхательных путей и затруднение дыхания;
- раздражение глаз и кожи;
- тошнота и рвота;
- потеря сознания.
Источник: Береги себя