Подготовиться к ядерному взрыву или утечке радиации невозможно. Во-первых, потому, что неизвестно когда это произойдет, а принимать калия йодид без причины – вредно.

Как защититься от радиации в случае аварии, советует семейный врач Александр Прокопчук. По его мнению, есть три способа защиты: прием калия йодида, перемещение в укрытие и эвакуация.

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– Я бы советовал держать таблетки калия йодида в домашней аптечке, чтобы они были всегда под рукой, – советует семейный врач Александр Прокопчук. – Важный момент, чтобы калия йодид был в правильной дозировке.

В Украине доступны таблетки калия йодида по 125 мг и 250 мг.

Принимать лечебное средство нужно только в случае, если авария произошла и утечка радиоактивных веществ. Когда есть распоряжение властей.

Взрослому человеку нужно употребить 125 мг – это одна таблетка, или половинка (при дозировке 250 мг).

Детям с трех до 12 лет – половинка таблетки при дозировке 125 мг и четверть – при 250 мг.

— Смысл профилактики – это огромная ударная доза йода, нормального йода, который попадает в щитовидную железу и вызывает гипертиреоз на время: на 24 часа, — объясняет врач. – В это время, когда наша щитовидная железа заблокирована, радиоактивный йод попасть в нее не может.

За это время нужно перейти в укрытие или подготовиться к эвакуации или уехать самостоятельно. Если есть машина, то ее баки в наше беспокойное время должны быть заправлены, чтобы можно было переместиться на далекое расстояние.