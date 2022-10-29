Підготуватися до ядерного вибуху або витоку радіації неможливо. По-перше, тому, що невідомо коли це станеться, а приймати калія йодид без причини – шкідливо.

Як захиститись від радіації у випадку аварії, радить сімейний лікар Олександр Прокопчук. На його думку є три способи захисту: прийом калія йодиду, переміщення в укриття і евакуація.

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– Я б радив тримати пігулки калія йодиду в домашний аптечці, щоб вони були завжди під рукою, – радить сімейний лікар Олександр Прокопчук. – Важливий момент, щоб калія йодид був в правильному дозуванні.

Наразі в Україні доступні пігулки калія йодиду по 125 мг і 250 мг.

Приймати лікувальний засіб потрібно лише в разі, якщо аварія сталася і є витік радіоактивних речовин. Коли є розпорядження влади.

Дорослій людині потрібно вжити 125 мг – це одна пігулка, або половинка (при дозуванні 250 мг).

Дітям з трьох до 12 років – половинка пігулки при дозуванні 125 мг і чверть – при 250 мг.

– Сенс профілактики – це величезна ударна доза йоду, нормального йоду, який потрапляє в щитоподібну залозу і викликає гіпертиреоз на певний час: на 24 години, – пояснює лікар. – У цей час, коли наша щитоподібна залоза заблокована, радіоактивний йод потрапити в неї не може.

За цей час потрібно перейти у сховище або підготуватися до евакуації, чи виїхати самостійно. Якщо є машина, то її баки в нас неспокійний час мають бути заправлені, щоб можна було переміститись на далеку відстань.