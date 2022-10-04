Правительство Швеции передало Украине более 500 тыс. доз вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, которая была разработана специально против штамма коронавируса Омикрон и его вариантов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что вакцина, которую предоставляет Швеция, предназначена для бустерной прививки тех, кто уже имеет первичный курс вакцинации против Covid-19.

Сообщается, что препарат уже развезли в большинство областей Украины, в том числе:

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23 тыс. доз в Тернопольскую, Ровенскую, Хмельницкую и Житомирскую области;

40 тыс. — в Днепропетровске;

34,5 тыс. — в Винницкую;

20 тыс. — в Сумскую;

17 тыс. — в Ивано-Франковскую;

11,5 тыс. — в Николаевскую;

8,6 тыс. — в Одесскую;

5,7 тыс. — в Донецкую область.

— Даже в сверхсложных условиях войны мы продолжаем вакцинацию украинцев против Covid-19 и благодарим правительство Швеции за помощь, — отметил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, благодаря такой помощи Украина стала одной из первых стран мира за пределами ЕС, получивших обновленную вакцину. Теперь еще больше украинцев смогут защититься от тяжелого течения и осложнений коронавирусной болезни.