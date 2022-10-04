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Вакцинація

Проти штаму Омікрон: Швеція передала Україні понад 500 тис. доз оновленої вакцини Pfizer

4 Жовтня 2022, 14:02
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
вакцина
Джерело: Depositphotos

Уряд Швеції передав Україні понад 500 тис. доз вакцини Comirnaty від Pfizer-BioNTech, яка була розроблена спеціально проти штаму коронавірусу Омікрон та його варіантів. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що вакцина, яку надає Швеція, призначена для бустерного щеплення тих, хто вже має первинний курс вакцинації проти Covid-19.

Повідомляється, що препарат вже розвезли в більшість областей України, в тому числі:

Зараз дивляться
  • 23 тис. доз в Тернопільську, Рівненську, Хмельницьку та Житомирську області;
  • 40 тис. – у Дніпропетровську;
  • 34,5 тис. – в Вінницьку;
  • 20 тис. – в Сумську;
  • 17 тис. – в Івано-Франківську;
  • 11,5 тис. – в Миколаївську;
  • 8,6 тис. – в Одеську;
  • 5,7 тис. – в Донецьку область.

– Навіть у надскладних умовах війни ми продовжуємо вакцинацію українців проти Covid – 19 і дякуємо уряду Швеції за допомогу, – зазначив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, завдяки такій допомозі Україна стала однією з перших країн світу за межами ЄС, які отримали оновлену вакцину. Тепер ще більше українців зможуть захиститися від тяжкого перебігу та ускладнень коронавірусної хвороби.

Джерело
МОЗ
Теги
Вакцина Pfizer і BioNTech від коронавірусу Вакцинація Коронавірус Covid-19 Швеція Штам Омікрон
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