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Скрытая тревога: шесть признаков, которые важно заметить сразу

29 сентября 2023, 12:49
Ольга Боднарчук редактор
Скрытая тревога: шесть признаков, которые важно заметить сразу
Источник: Unsplash

Тревога обычно ассоциируется с приступами паники, холодным потом и гипервентиляцией, но существуют менее заметные формы этого состояния.

Специалист по психическому здоровью TherapyJM, отмечает шесть неочевидных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии высокого уровня тревоги.

Заболевание тревожного спектра часто остается скрытым за успехами и активной социальной жизнью. Тем не менее, внутри таких людей, тревога может играть деструктивную роль, сопровождая чувство неуверенности, чрезмерного стресса и внутренней нестабильности.

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Пролонгированное воздействие тревожного расстройства может также привести к серьезным проблемам с физическим здоровьем, в частности, к набору лишнего веса и проблемам со сном.

TherapyJM предоставляет шесть ключевых признаков, которые могут указывать на наличие тревоги:

  1. Постоянный страх разочаровать и разозлить других.
  2. Безостановочное планирование худшего сценария.
  3. Человек не может полностью расслабиться.
  4. Неспособность к быстрому принятию решений.
  5. Навязчивые мысли даже ночью.
  6. Склонность откладывать дела до последней минуты.

Высокофункциональная тревожность официально не признана в Диагностическом и Статистическом руководстве по психическим расстройствам.

Обычно пациентам диагностируют генерализованное тревожное расстройство, которое сопровождается симптомами, такими как чувство беспокойства, проблемы с концентрацией и сном, головокружение и учащенное сердцебиение.

Для лечения тревожных расстройств применяют различные методы, включая разговорную терапию и антидепрессанты.

Физические упражнения, отказ от курения и общий уход за здоровьем помогает предупредить высокофункциональную тревогу и побороть ее на ранних стадиях.

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Источник
The Sun
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Советы психолога психічні розлади тривоги
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