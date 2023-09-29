Тревога обычно ассоциируется с приступами паники, холодным потом и гипервентиляцией, но существуют менее заметные формы этого состояния.

Специалист по психическому здоровью TherapyJM, отмечает шесть неочевидных признаков, которые могут свидетельствовать о наличии высокого уровня тревоги.

Заболевание тревожного спектра часто остается скрытым за успехами и активной социальной жизнью. Тем не менее, внутри таких людей, тревога может играть деструктивную роль, сопровождая чувство неуверенности, чрезмерного стресса и внутренней нестабильности.

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Пролонгированное воздействие тревожного расстройства может также привести к серьезным проблемам с физическим здоровьем, в частности, к набору лишнего веса и проблемам со сном.

TherapyJM предоставляет шесть ключевых признаков, которые могут указывать на наличие тревоги:

Постоянный страх разочаровать и разозлить других. Безостановочное планирование худшего сценария. Человек не может полностью расслабиться. Неспособность к быстрому принятию решений. Навязчивые мысли даже ночью. Склонность откладывать дела до последней минуты.

Высокофункциональная тревожность официально не признана в Диагностическом и Статистическом руководстве по психическим расстройствам.

Обычно пациентам диагностируют генерализованное тревожное расстройство, которое сопровождается симптомами, такими как чувство беспокойства, проблемы с концентрацией и сном, головокружение и учащенное сердцебиение.

Для лечения тревожных расстройств применяют различные методы, включая разговорную терапию и антидепрессанты.

Физические упражнения, отказ от курения и общий уход за здоровьем помогает предупредить высокофункциональную тревогу и побороть ее на ранних стадиях.