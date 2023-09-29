Тривога зазвичай асоціюється з нападами паніки, холодним потом і гіпервентиляцією, але існують менш помітні форми цього стану.
Спеціаліст з психічного здоров’я TherapyJM наголошує на шести неочевидних ознаках, які можуть свідчити про наявність високого рівня тривоги.
Захворювання тривожного спектру часто залишається прихованим за успіхами й активним соціальним життям. Проте всередині таких людей тривога може відігравати деструктивну роль, супроводжуючись почуттями невпевненості, надмірного стресу і внутрішньої нестабільності.
Подовжений вплив тривожного розладу може також призвести до серйозних проблем з фізичним здоров’ям, зокрема до набору зайвої ваги та проблем зі сном.
TherapyJM надає шість ключових ознак, які можуть вказувати на наявність тривоги:
- Постійний страх розчарувати і розлютити інших.
- Безупинне планування найгіршого сценарію.
- Неможливість повністю розслабитися.
- Нездатність до швидкого ухвалення рішень.
- Нав’язливі думки навіть вночі.
- Схильність відкладати справи до останньої хвилини.
Високофункціональна тривожність офіційно не визнана в діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів.
Зазвичай, пацієнтам діагностують генералізований тривожний розлад, який супроводжується симптомами, такими як відчуття неспокою, проблеми з концентрацією та сном, запаморочення і швидке серцебиття.
Для лікування тривожних розладів застосовують різні методи, зокрема розмовну терапію та антидепресанти.
Фізичні вправи, відмова від куріння і загальний догляд за здоров’ям допомагає попередити високофункціональну тривогу та побороти її на ранніх стадіях.