Тривога зазвичай асоціюється з нападами паніки, холодним потом і гіпервентиляцією, але існують менш помітні форми цього стану.

Спеціаліст з психічного здоров’я TherapyJM наголошує на шести неочевидних ознаках, які можуть свідчити про наявність високого рівня тривоги.

Захворювання тривожного спектру часто залишається прихованим за успіхами й активним соціальним життям. Проте всередині таких людей тривога може відігравати деструктивну роль, супроводжуючись почуттями невпевненості, надмірного стресу і внутрішньої нестабільності.

Зараз дивляться

Подовжений вплив тривожного розладу може також призвести до серйозних проблем з фізичним здоров’ям, зокрема до набору зайвої ваги та проблем зі сном.

TherapyJM надає шість ключових ознак, які можуть вказувати на наявність тривоги:

Постійний страх розчарувати і розлютити інших. Безупинне планування найгіршого сценарію. Неможливість повністю розслабитися. Нездатність до швидкого ухвалення рішень. Нав’язливі думки навіть вночі. Схильність відкладати справи до останньої хвилини.

Високофункціональна тривожність офіційно не визнана в діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів.

Зазвичай, пацієнтам діагностують генералізований тривожний розлад, який супроводжується симптомами, такими як відчуття неспокою, проблеми з концентрацією та сном, запаморочення і швидке серцебиття.

Для лікування тривожних розладів застосовують різні методи, зокрема розмовну терапію та антидепресанти.

Фізичні вправи, відмова від куріння і загальний догляд за здоров’ям допомагає попередити високофункціональну тривогу та побороти її на ранніх стадіях.