Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Актуально

Прихована тривога: 6 ознак, які важливо помітити одразу

29 Вересня 2023, 12:49
Ольга Боднарчук редактор
Прихована тривога: 6 ознак, які важливо помітити одразу
Джерело: Unsplash

Тривога зазвичай асоціюється з нападами паніки, холодним потом і гіпервентиляцією, але існують менш помітні форми цього стану.

Спеціаліст з психічного здоров’я TherapyJM наголошує на шести неочевидних ознаках, які можуть свідчити про наявність високого рівня тривоги.

Захворювання тривожного спектру часто залишається прихованим за успіхами й активним соціальним життям. Проте всередині таких людей тривога може відігравати деструктивну роль, супроводжуючись почуттями невпевненості, надмірного стресу і внутрішньої нестабільності.

Зараз дивляться

Подовжений вплив тривожного розладу може також призвести до серйозних проблем з фізичним здоров’ям, зокрема до набору зайвої ваги та проблем зі сном.

TherapyJM надає шість ключових ознак, які можуть вказувати на наявність тривоги:

  1. Постійний страх розчарувати і розлютити інших.
  2. Безупинне планування найгіршого сценарію.
  3. Неможливість повністю розслабитися.
  4. Нездатність до швидкого ухвалення рішень.
  5. Нав’язливі думки навіть вночі.
  6. Схильність відкладати справи до останньої хвилини.

Високофункціональна тривожність офіційно не визнана в діагностичному та статистичному посібнику з психічних розладів.

Зазвичай, пацієнтам діагностують генералізований тривожний розлад, який супроводжується симптомами, такими як відчуття неспокою, проблеми з концентрацією та сном, запаморочення і швидке серцебиття.

Для лікування тривожних розладів застосовують різні методи, зокрема розмовну терапію та антидепресанти.

Фізичні вправи, відмова від куріння і загальний догляд за здоров’ям допомагає попередити високофункціональну тривогу та побороти її на ранніх стадіях.

Читайте також:
психологГнів, тривога, смуток, зневіра: психоаналітик дав поради щодо управління негативними емоціями

Джерело
The Sun
Теги
Поради психолога психічні розлади тривоги
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь