Овсянка незаменима на завтрак из-за своей сытности, универсальности и пользы. Но добавляя к ней особые специи и пряности, можно не только улучшить вкус блюда, но и ускорить метаболизм.

Полезные специалитеты

Корица. Не всем известно, что корица способствует быстрому обмену веществ и регулируют уровень сахара в крови, предотвращая резкие колебания, которые могут побудить к потреблению высококалорийной пищи. Добавляя корицу, вы только обогащаете кашу насыщенным вкусом.

Кайенский перец. Для любителей острых впечатлений кайенский перец — самое то! Он содержит капсаицин, известный своими термогенными свойствами. Поэтому щепотка перца утром подтолкнет ваш метаболизм.

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Куркума. Благодаря активному компоненту — куркумину, который обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, эта золотистая специя усиливает обмен веществ. Кроме того, это улучшает метаболические функции организма. Добавьте овсянке не только особого цвета, но и пользы.

Имбирь. Во-первых, он помогает эффективно сжигать калории, а во-вторых, уменьшает чувство голода. К тому же противовоспалительные свойства специи полезны для кишечника. Если посыпать овсянку имбирем, организм только поблагодарит.

Источник: She Finds