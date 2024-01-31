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Прискорять метаболізм: чотири спеції, які варто додати до вівсянки

31 Січня 2024, 15:37
Марина Мелехова редактор
Прискорять метаболізм: чотири спеції, які варто додати до вівсянки
Джерело: Pixabay

Вівсянка незамінна на сніданок через свою ситність, універсальність та користь. Додавши до неї особливі спеції і прянощі, можна не лише покращити смак страви, а й прискорити метаболізм.

Корисні спеціалітети

Кориця

Фото: Pixabay

Кориця. Не всім відомо, що кориця сприяє швидкому обміну речовин та регулює рівень цукру в крові, запобігаючи різким коливанням, які можуть спонукати до споживання висококалорійної їжі. Додаючи корицю, ви тільки збагачуєте кашу насиченим смаком.

Куркума, спеції

Фото: Pixabay

Каєнський перець. Для прихильників гострих вражень каєнський перець – саме те! Він містить капсаїцин, відомий своїми термогенними властивостями. Тож щіпка перцю зранку підштовхне ваш метаболізм.

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Куркума

Фото: Pixabay

Куркума. Завдяки активному компоненту – куркуміну, який має протизапальні та антиоксидантні властивості, ця золотиста спеція посилює обмін речовин. Крім того, це покращує метаболічні функції організму. Додайте вівсянці не лише особливого кольору, а й користі.

імбир

піксабай

Імбир. По-перше, він допомагає ефективно спалювати калорії, а по-друге, зменшує відчуття голоду. До того ж  протизапальні властивості спеції корисні для кишківника. Якщо посипати вівсянку імбирем, організм  лише подякує.

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Джерело: She Finds

Теги
здорова їжа Здорове харчування Органічні продукти Поради Продукти Сніданок
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