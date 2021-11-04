Согласно новому исследованию ученых медицинского университета Грайфсвальда в Германии, повышенный риск смертности среди трезвенников может в значительной степени объясняться бывшими проблемами с алкоголем или наркотиками, а также с курением.

Любопытно, что предыдущие исследования тоже показали, что уровень смертности среди тех, кто вообще отказался от алкоголя, выше, чем у тех, кто употребляет спиртное в небольших или умеренных количествах.

В научной работе ученые использовали данные более 4 тыс. немцев, принявших участие в интервью, которое проводилось в середине 90-х годов прошлого века. Участникам было от 18 до 64 лет. Вопросы касались употребления алкоголя за 12 месяцев до собеседования, а также другой информации о здоровье.

Спустя 20 лет исследователи получили новые данные на тех же участников.

Выяснилось, что участники, которые отказались от алкоголя, но при этом не имели таких факторов риска, как курение, не показали статистически значимой разницы в общей, сердечно-сосудистой или онкологической смертности по сравнению с теми, кто употреблял алкоголь в малых и умеренных дозах.

У тех же, кто воздерживался от алкоголя на протяжении всей своей жизни, отношение рисков ранней смертности составляло 1 к 64 по сравнению с любителями пропустить стаканчик с поправкой на возраст, пол и курение табака.

— Результаты подтверждают мнение о том, что люди, которые в настоящее время отказались от алкоголя, не обязательно меньше живут, чем те, кто принимает спиртное у умеренных количествах, — говорят авторы исследования.

Они отмечают, что долгое время считалось, что умеренное, но регулярное потребление алкоголя может иметь положительное влияние на здоровье, основываясь на том, что трезвенники, дескать, умирают раньше, чем люди, пьющие умеренно.

Однако, как выяснило исследование, большинство трезвенников ранее не просто употребляли алкоголь, но пили много и рискованно. Если добавить сюда и ежедневное курение табака, то сложится картина из факторов, которые вряд ли будут предсказывать долголетие.

Кроме того, результаты исследования показывают, что крайне неосмотрительно практиковать регулярный прием алкоголя, якобы для укрепления здоровья. Даже если речь идет о малых дозах.