Згідно з новим дослідженням вчених медичного університету Грайфсвальда в Німеччині, підвищений ризик смертності серед непитущих може пояснюватися колишніми проблемами з алкоголем або наркотиками, а також з курінням.

Цікаво, що попередні дослідження теж показали, що рівень смертності серед тих, хто взагалі відмовився від алкоголю, вищий, ніж у тих, хто вживає спиртне в невеликих або помірних кількостях.

У науковій роботі вчені використовували дані понад 4 тис. німців, що брали участь в інтерв’ю, яке проводилося в середині 90-х років минулого століття. Учасникам було від 18 до 64 років. Питання стосувалися вживання алкоголю за 12 місяців до співбесіди, а також іншої інформації про здоров’я.

Через 20 років дослідники отримали нові дані тих самих учасників.

З’ясувалося, що учасники, які відмовилися від алкоголю, але при цьому не мали таких факторів ризику, як куріння, не показали статистично значущої різниці в загальній, серцево-судинній або онкологічній смертності порівняно з тими, хто вживав алкоголь у малих і помірних дозах.

У тих же, хто утримувався від алкоголю протягом усього свого життя, співвідношення ризиків ранньої смертності становило 1 до 64 проти любителів вихилити склянку з поправкою на вік, стать і куріння тютюну.

– Результати підтверджують думку про те, що люди, які наразі відмовилися від алкоголю, не обов’язково менше живуть, ніж ті, хто приймає спиртне у помірних кількостях, – кажуть автори дослідження.

Вони відзначають, що довгий час вважалося, що помірне, але регулярне споживання алкоголю може мати позитивний вплив на здоров’я, ґрунтуючись на тому, що непитущі, мовляв, вмирають раніше, ніж люди, які п’ють помірно.

Однак, як з’ясувало дослідження, більшість непитущих раніше не просто вживали алкоголь, але пили багато і ризиковано. Якщо додати сюди і щоденне куріння тютюну, то складеться картина з факторів, які навряд чи будуть передбачати довголіття.

Крім того, результати дослідження показують, що вкрай необачно практикувати регулярний прийом алкоголю, нібито для зміцнення здоров’я. Навіть якщо йдеться про малі дози.