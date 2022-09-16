На базе государственного ипподрома на Ровенщине планируется создание центра иппотерапии для психологической реабилитации детей и военнослужащих, пострадавших от войны. Об этом — сюжет журналистов Фактов ICTV.

С начала полномасштабной войны в Украине конюшни этого ипподрома стали пристанищем для около полусотни породистых скакунов, которых вывезли из регионов, где шли ожесточенные бои.

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К примеру, этого жеребца Форана привезли весной из Очакова. Этот город на Николаевщине с начала полномасштабной войны находится под постоянными обстрелами оккупантов.

А это — лошадь из породы украинских скаковых, ее кличка — Бельгия. Животное вывезли из конно-спортивного клуба, что недалеко от Бучи. Там оккупанты в марте устроили госпиталь — одних лошадей выгнали, других расстреляли.

По словам владельца лошади Андрея, кони почти месяц бегали в полях, самостоятельно искали себе еду, воду. Выжили не все.

Сейчас всеми этими лошадьми, а их здесь из разных уголков Украины более полусотни, занимается заслуженный мастер Украины по конному спорту, волонтер Виктория Марущак.

По ее словам, последние лошади приехали из Энергодара и Марганца, то есть из района атомной станции.

На конюшню уже приходят первые посетители. Это дети, которым лошади и маленькие пони помогают в лечении.

— Ходят пока только две девочки. Одна из них наш давний гость, ее привозит папа. Девочка из-за врожденной патологии раньше не разговаривала. Сейчас мы с ней довольно активно общаемся, — рассказывает Виктория.

По словам главы Дубенской районной военной администрации Владимира Пекарского, чтобы создать на ипподроме масштабный центр психологической реабилитации, потребуется много усилий.

— Объект требует капитального ремонта. И одной общине с этим не справиться. Чтобы реализовать задуманное, Фонд госимущества планирует выставить этот комплекс на аукцион, — сообщил Владимир Пекарский.

По словам исполняющей обязанности председателя Фонда госимущества Украины Ольги Батовой, первоочередная задача — найти инвесторов для того, чтобы построить здесь отель.

— Это будет хороший пример приватизации, — отмечает Ольга.

По ее словам, ипподром уникален тем, что расположен на территории единственного в Украине колледжа, который обучает специалистов конного дела.