На базі Державного іподрому на Рівненщині планується створення центру іпотерапії для психологічної реабілітації дітей та військовослужбовців, які постраждали від війни. Про це – сюжет журналістів Фактів ICTV.

З початку повномасштабної війни в Україні стайні цього іподрому стали притулком для близько пів сотні породистих скакунів, яких вивезли з регіонів, де йшли запеклі бої.

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Наприклад, цього жеребця Форана привезли навесні з Очакова. Це місто на Миколаєвщині з початку повномасштабної війни перебуває під постійними обстрілами окупантів.

А це – кінь з породи українських скакових, її кличка – Бельгія. Тварину вивезли з кінно-спортивного клубу, що неподалік Бучі. Там окупанти в березні влаштували госпіталь – одних коней вигнали, інших розстріляли.

За словами власника коня Андрія, коні майже місяць бігали в полях, самостійно шукали собі їжу, воду. Вижили не всі.

Зараз усіма цими кіньми, а їх тут з різних куточків України понад пів сотні, займається заслужений майстер України з кінного спорту, волонтер Вікторія Марущак.

За її словами, останні коні приїхали з Енергодара і Марганця, тобто з району атомної станції.

На стайню вже приходять перші відвідувачі. Це діти, яким коні й маленькі поні допомагають в лікуванні.

– Ходять поки тільки дві дівчинки. Одна з них наш давній гість, її привозить батько. Дівчинка через вроджену патологію раніше не розмовляла. Зараз ми з нею досить активно спілкуємося, – розповідає Вікторія.

За словами голови Дубенської районної військової адміністрації Володимира Пекарського, щоб створити на іподромі масштабний центр психологічної реабілітації, буде потрібно багато зусиль.

– Об’єкт потребує капітального ремонту. І одній громаді з цим не впоратися. Щоб реалізувати задумане, Фонд держмайна планує виставити цей комплекс на аукціон, – повідомив Володимир Пекарський.

За словами виконуючої обов’язки голови Фонду держмайна України Ольги Батової, першочергове завдання – знайти інвесторів для того, щоб побудувати тут готель.

– Це буде хороший приклад приватизації, – зазначає Ольга.

За її словами, іподром унікальний тим, що розташований на території єдиного в Україні коледжу, який навчає фахівців кінної справи.