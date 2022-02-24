24 февраля 2021 года в Украине начали вакцинировать людей от коронавируса. В то время в Индии бушевала смертоносная Дельта, а Украина входила в очередную волну Covid-19. Вакцина была не просто жидкостью во флаконе, а шансом спасти жизнь или жить нормально – работать, отдыхать, путешествовать.

Минздрав тогда разработал многоэтапный план иммунизации населения и выделил сроки и категории населения, которые должны привиться в определенный период. Этот процесс из-за страха людей и дезинформации в обществе происходил нелегко. Государству даже пришлось прибегнуть к частичному принуждению, вводить обязательную иммунизацию и стимулировать людей выплатами 1 тыс. грн.

По состоянию на утро 23 февраля в стране привили 15 712 650 человек, первую дозу получили 15 712 648 граждан, две — 15 175 097 украинцев, что составляет более 50% взрослого населения.

Как проходила вакцинация от коронавируса в Украине, читайте в обзоре Фактов ICTV.

Этапы

Еще в декабре 2020-го, когда в мире стартовала иммунизация, правительство одобрило национальный план вакцинации. Первоначально он состоял из четырех этапов.

4 этапа вакцинации населения:

январь-апрель 2021 года — люди с критическим риском инфицирования и развития коронавируса и выполняющие критические функции в борьбе с пандемией;

апрель-июнь 2021 года — люди с чрезвычайно высоким риском инфицирования и развития коронавируса и оказывающие медицинские услуги;

июнь-сентябрь 2021 года — люди с высоким риском инфицирования и развития коронавируса и выполняющие функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства;

сентябрь 2021 — март 2022 года — люди с повышенным риском инфицирования и развития коронавируса и выполняющие функции по поддержанию безопасности и жизнедеятельности государства.

Позже в Минздраве сообщили, что вакцинация против коронавируса в Украине происходит в 5 этапов:

1-й этап – медики, работающие с пациентами с коронавирусом, персонал и жители заведений для пожилых людей, военнослужащие на фронте;

2-й этап – остальные медицинские работники, люди в возрасте 80+ и социальные работники;

3-й этап – люди в возрасте 65-79 лет, работники критически важных структур государственной безопасности, работники сферы образования;

4-й этап – люди в возрасте 60-64 года, люди с хроническими заболеваниями, люди, работающие и отбывающие наказание в местах ограничения свободы;

5-й этап – остальное взрослое население Украины.

Однако на практике все эти процессы сместились.

Первыми – врачи

Работники медицинской сферы, непосредственно находящиеся в группе риска, постоянно контактируя с больными, первыми получили спасательную вакцину. Говорят, что в то время, несмотря на дезинформацию, боялись не самого вещества, а укола.

— Несмотря на то, что я медик, конечно, и у меня был страх, но не по поводу вакцины, а касательно боли от укола. Но боль от укола прошла, а защита осталась. Я болела Covid-19 дважды, до вакцинации и после. Второй раз течение болезни было, как обычная ОРВИ, — рассказывает заведующая отделением экстренной медицинской помощи и регистрации больных Надворнянской ЦРБ Ивано-Франковской области Леся Возняк.

Одной из первых в Ровенской области получила вакцинацию старшая медицинская сестра кардиологического отделения ЦГБ г. Ровно Татьяна Васечко.

— Как медик я понимаю важность вакцинации, и то, что альтернативы не существует. Считаю, что каждый сознательный человек должен позаботиться не только о своем здоровье, но и о безопасности ближних: в семье, на работе, — рассказывает она.

А в Полтаве одним из первых на вакцинацию отважился врач-инфекционист Роман Пономаренко.

— Я работаю в ковидном госпитале, поэтому у меня не было никаких сомнений в проведении вакцинации. Я видел этих больных и понимал целесообразность прививки. Она даже не обсуждалась, – отметил специалист.

Иммунизация врачей продолжалась и весной. Семейный врач клиники Лама Лу (Киев) Дарина Дмитриевская сделала прививку в начале апреля 2021 года по собственному желанию. Получила две дозы AstraZeneca, а в январе 2022-го – бустерную дозу Pfizer.

— Прекрасное самочувствие, больше уверена в том, что не умру. Пациенты приходят с коронавирусом. И преимущественно это невакцинированные. Когда человек вакцинирован и интересуется темой, он и легче переносит заболевание, больше знает и чувствует себя спокойнее. Вакцинироваться нужно, чтобы хотя бы в наше время эта тема не вызывала беспокойства, – говорит Дарина Дмитриевская.

Однако несмотря на положительный опыт и рекомендации врачей, далеко не все работники даже медицинской сферы спешили иммунизироваться. Поэтому вакцинацию начали активно агитировать.

Президент, военные и звезды прививаются

В первую неделю вакцинации прививки стали делать и военным. Тогда же прививку получил президент страны Владимир Зеленский.

2 марта 2021 года во время рабочей поездки в Луганскую область на территории военного мобильного госпиталя №59 ему ввели первую дозу вещества.

— Прививка важна. Я знаю, что такое коронавирус, потому что болел этим недугом. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел Covid-19, у меня уровень антител очень низкий, — отметил Владимир Зеленский.

После главы страны ряд министров, нардепов, известных врачей и даже звезд начали вакцинироваться. Делали это они в прямом эфире, чтобы продемонстрировать гражданам, что бояться вакцинации не надо.

Еще 4 марта в прямом эфире одного из украинских ток-шоу прививки получили певица Руслана Лыжичко, телеведущий Александр Педан, атлет Сергей Конюшок.

В конце марта и начале апреля Минздрав начал сообщать о вакцинации военных. Тогда укол сделал старший ординатор отделения рентген-кардиоваскулярной хирургии в Главном военном клиническом госпитале города Киева, капитан медицинской службы Константин Карпенко, сообщали в Минздраве.

— Пандемия показала человечеству, что у инфекционных болезней нет границ, поэтому мы должны защитить себя и своих близких от этой опасности, — рассказал Константин Карпенко.

Педагоги и пенсионеры

Одними из первых призывали вакцинироваться и учителей и пенсионеров, которые находятся в группе риска.

Директор школы №20, лицея Лидер (Ужгород) Марьян Комарницкий по этой причине поспешил привиться.

– Мне за 60, я вакцинирован, вакцинирована и моя семья. Потому что я берегу свое здоровье, здоровье своей семьи и окружающих меня людей. Надо вакцинироваться, потому что вакцина спасает жизнь, — отметил он.

Одной из первых в Харькове иммунизировалась 68-летняя Любовь Стародубцева, сейчас женщине 69. Она работает врачом-рентгенологом в Харьковской областной клинической инфекционной больнице. Не медлила с этим решением ни минуты.

– Еще в феврале вакцинировалась. Прививку перенесла нормально. Это было собственное решение, я постоянно нахожусь в контакте с больными, поэтому имела два риска — по возрасту и по контакту, — рассказывает Любовь Стародубцева.

5-й этап – вакцина для всех взрослых

В июле 2021 года, после того как прививки получили все желающие из группы риска, вакцинация стала доступной для всех граждан старше 18 лет.

Украинцы, ожидавшие этого момента, поспешили привиться. Молодежь, как правило, это делала и для сохранения собственного здоровья, и для возможности свободно путешествовать.

— Как раз летом ряд стран открыли границы, но уже просили наличие вакцинации, поэтому когда в Украине разрешили делать прививки, я сразу пошла и сделала ее, — говорит киевлянка Людмила Гнатюк.

Некоторые предприятия и организации в то время провели корпоративную иммунизацию. К слову, среди них были и сотрудники StarLightMedia. Все журналисты и редакторы Фактов Здоровья также прошли полный курс прививки.

Вакцинация беременных и подростков с 12 лет

Кроме того, Минздрав разрешил введение вакцины и беременным, а также подросткам от 12 лет.

Ольга Рапита из Львова прошла полный курс вакцинации от коронавируса, будучи беременной. Первую дозу получила в августе, вторую – в декабре. Две недели назад она стала мамой.

— Первый раз исчезло только обоняние. Второй раз бессимптомно все прошло. Вакцины всегда создают для безопасности здоровья. Поэтому никаких оговорок я не вижу, – говорит она.

Олеся Копчак из Львова также привилась на девятом месяце беременности.

— Долго наблюдала за реальным количеством вакцинированных беременных в мире и за реакцией на прививку. Помогал мне искать эту информацию брат, который работает акушером-гинекологом. Он анализировал иностранные издания. Я доверяла фактам и цифрам, доверяла медицине, врачам. Решилась на это, потому что брат начал рассказывать, как в ковидном отделении роддома женщины находятся в тяжелом состоянии, и дети в утробе умирают, — делится молодая мама.

По ее словам, после прививки она сразу почувствовала себя в безопасности.

– У меня было ощущение, что я нахожусь по ту сторону. Кстати, мой ребенок заболел коронавирусом в трехмесячном возрасте. Мы лечились в больнице. Врач сказала, что он единственный был в отделении, кого не лечили, а только наблюдали. Всем детям ставили капельницы. Мой малыш легче перенес. Я считаю, что это благодаря вакцине, – добавляет она.

Подростки также решаются на вакцинацию. Например, родные братья из Ровно – 14-летний Станислав и 17-летний Вадим Гоменюки.

— От вируса в мире достаточно большая смертность, я не хотел оказаться среди этих людей, – отметил Станислав.

Их мать Оксана Гоменюк говорит, что это была собственная инициатива сыновей, она только дала разрешение.

Иммунизация продолжается…

Несмотря на положительные примеры, далеко не все украинцы сами шли на вакцинацию. Поэтому в Украине пришлось вводить обязательную вакцинацию для определенных категорий населения, усиливать карантин, а позже даже стимулировать граждан выплатой 1 тыс. грн. Это в определенной степени ускорило процесс.

Сейчас в Украине идет процесс иммунизации. Граждане могут получить три основных, а также бустерную дозу. Врачи советуют не пропускать ее, ведь она усиливает защиту.

Вот только 15 февраля 2022 года вместе с мужем прививку получила 67-летняя Анна Антоновна Глодавьюк из Ивано-Франковской области. Говорит, что оттягивала, потому что у мужа была операция на глазах, а у нее самой в октябре случился инсульт. Несмотря на это, семейный врач им посоветовал иммунизироваться.

– Мы вакцинировались с мужем. И хорошо перенесли, не было температуры. И слава Богу, что он нам помог, теперь не болеем. Скоро пойдем на вторую дозу, – рассказывает Анна Антоновна.

Итак, вакцинация в Украине действительно продолжается. И, несмотря на политическую ситуацию, угрозу войны, не нужно забывать о своем здоровье — следует привиться. Ведь вирус пока никуда не делся.