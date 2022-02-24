24 лютого 2021 року в Україні почали вакцинувати людей від коронавірусу. У той час в Індії лютувала смертоносна Дельта, а Україна входила в чергову хвилю Covid-19. Вакцина була не просто рідиною у флаконі, а шансом урятувати життя чи просто жити нормально – працювати, відпочивати, подорожувати.

МОЗ тоді розробило багатоетапний план імунізації населення та виділило терміни і категорії населення, які мають зробити щеплення у певний період. Цей процес через страх людей та дезінформацію у суспільстві відбувався нелегко. Державі навіть довелося вдатися до часткового примусу, запроваджувати обов’язкову імунізацію, та стимулювати людей виплатами 1 тис. грн.

Станом на ранок 23 лютого у країні щеплено 15 712 650 людей, першу дозу отримали 15 712 648 громадян, дві – 15 175 097 українців, що складає понад 50% дорослого населення.

Як відбувалася вакцинація від коронавірусу в Україні, читайте в огляді Фактів ICTV.

Етапи

Ще у грудні 2020-го, коли у світі стартувала імунізація, уряд схвалив національний план вакцинації. Спочатку він складався з чотирьох етапів.

4 етапи вакцинації населення:

січень-квітень 2021 року — люди з критичним ризиком інфікування та розвитку коронавірусу і ті, що виконують критичні функції у боротьбі з пандемією;

квітень-червень 2021 року — люди з надзвичайно високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусу і ті, що надають медичні послуги;

червень-вересень 2021 року — люди з високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусу і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

вересень 2021 – березень 2022 року — люди з підвищеним ризиком інфікування та розвитку коронавірусу і ті, що виконують функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави.

Пізніше у МОЗ повідомили, що вакцинація проти коронавірусу в Україні відбувається в 5 етапів:

1-й етап – медики, які працюють із пацієнтами з коронавірусом, персонал та мешканці закладів для літніх людей, військовослужбовці на фронті;

2-й етап – решта медичних працівників, люди віком 80+ та соціальні працівники;

3-й етап – люди віком 65-79 років, працівники критично важливих структур державної безпеки, працівники сфери освіти;

4-й етап – люди віком 60-64 роки, люди з хронічними захворюваннями, люди, що працюють та відбувають покарання в місцях обмеження волі;

5-й етап – решта дорослого населення України.

Проте на практиці всі ці процеси змістилися.

Першими – лікарі

Працівники медичної сфери, які безпосередньо перебувають у групі ризику, постійно контактуючи з хворими, першими отримали рятівну вакцину. Говорять, що на той час, попри дезінформацію, боялися не самої речовини, а уколу.

– Попри те, що я медик, звичайно, і у мене був страх, але не щодо вакцини, а щодо болю від уколу. Та біль від уколу минув, а захист залишився. Я хворіла на Covid-19 двічі, до вакцинації та після. Другий раз перебіг хвороби був, як звичайна ГРВІ, – розповідає завідувачка відділення екстреної медичної допомоги та реєстрації хворих Надвірнянської ЦРЛ Івано-Франківської області Леся Возняк.

Однією з перших на Рівненщині отримала вакцинацію старша медична сестра кардіологічного відділення ЦМЛ м. Рівне Тетяна Васечко.

– Як медик я розумію важливість вакцинації та те, що альтернативи не існує. Вважаю, що кожна свідома людина повинна подбати не лише про своє здоров’я, а й про безпеку ближніх: у родині, на роботі, – розповідає вона.

А у Полтаві одним з перших на вакцинацію зважився лікар-інфекціоніст Роман Пономаренко.

– Я працюю у ковідному госпіталі, тому у мене не було жодних сумнівів щодо проведення вакцинації. Я бачив цих хворих та розумів доцільність щеплення. Вона навіть не обговорювалася, – зазначив фахівець.

Імунізація лікарів продовжувалася і навесні. Сімейна лікарка клініки Лама Лу (Київ) Дарина Дмитрієвська зробила щеплення на початку квітня 2021 року за власним бажанням. Отримала дві дози AstraZeneca, а у січні 2022-го – бустерну дозу Pfizer.

– Прекрасне самопочуття, більше впевнена у тому, що не помру. Пацієнти приходять з коронавірусом. І переважно це невакциновані. Коли людина вакцинована та цікавиться темою, вона і легше переносить захворювання, і більше знає та почувається спокійніше. Вакцинуватися треба, щоб хоча б у наш час ця тема не викликала занепокоєння, – говорить Дарина Дмитрієвська.

Однак, попри позитивний досвід та рекомендації лікарів, далеко не всі працівники навіть медичної сфери поспішали імунізуватися. Тому вакцинацію почали активно агітувати.

Президент, військові та зірки щепляться

У перший тиждень вакцинації щеплення почали робити й військовим. Тоді ж вакцинацію отримав і президент країни Володимир Зеленський.

2 березня 2021 року під час робочої поїздки до Луганської області на території військового мобільного шпиталю №59 йому ввели першу дозу речовини.

– Щеплення важливе. Я знаю, що таке коронавірус, бо хворів на цю недугу. Тому всім пропоную обов’язково вакцинуватися. Попри те, що я перехворів на Covid-19, у мене рівень антитіл дуже низький, – зазначив Володимир Зеленський.

Після очільника країни міністри, нардепи, відомі лікарі та навіть зірки почали вакцинуватися. Робили це вони в прямому ефірі, щоб продемонструвати громадянам, що вакцинації боятися не треба.

Так, ще 4 березня у прямому ефірі одного з українських ток-шоу щеплення отримали співачка Руслана Лижичко, телеведучий Олександр Педан, атлет Сергій Конюшок.

Наприкінці березня та на початку квітня МОЗ почало повідомляти про вакцинацію військових. Тоді укол отримав старший ординатор відділення рентген-кардіоваскулярної хірургії у Головному військовому клінічному шпиталі міста Києва, капітан медичної служби Костянтин Карпенко, повідомляли у МОЗ.

– Пандемія показала людству, що інфекційні хвороби не мають кордонів, тож ми маємо захистити себе та своїх близьких від цієї небезпеки, – розповів Костянтин Карпенко.

Освітяни та пенсіонери

Одними з перших закликали вакцинуватися і вчителів та пенсіонерів, які перебувають у групі ризику.

Директор ЗОШ №20, ліцею Лідер (Ужгород) Мар’ян Комарницький з цієї причини поспішив зробити щеплення.

– Мені за 60, я вакцинований, вакцинована і моя сім’я. Тому що я бережу своє здоров’я, здоров’я своєї сім’ї та людей, які мене оточують. Треба вакцинуватися, бо вакцина рятує життя, – зазначив він.

Однією з перших у Харкові імунізувалася 68-річна Любов Стародубцева, зараз жінці 69. Вона працює лікаркою-рентгенологом у Харківській обласній клінічній інфекційній лікарні. Не зволікала із цим рішенням ані хвилини.

– Ще у лютому вакцинувалася. Щеплення перенесла абсолютно нормально. Це було власне рішення, я постійно перебуваю в контакті з хворими, тому мала два ризики – за віком та за контактом, – розповідає Любов Стародубцева.

5-й етап – вакцина для всіх дорослих

У липні 2021 року, після того, як щеплення отримали усі охочі з групи ризику, вакцинація стала доступною для всіх громадян старше 18 років.

Українці, які чекали цього моменту, поспішили зробити щеплення. Молодь зазвичай це робила і для збереження власного здоров’я, і для можливості вільно подорожувати.

– Якраз влітку низка країн відкрили кордони, але вже просили наявність вакцинації, тому, коли в Україні дозволили робити щеплення, я одразу пішла й зробила його, – говорить киянка Людмила Гнатюк.

Деякі підприємства та організації у той час провели корпоративну імунізацію. До речі, серед них були і співробітники StarLightMedia. Усі журналісти та редактори Фактів Здоров’я тоді також пройшли повний курс щеплення.

Вакцинація вагітних та підлітків з 12 років

Крім того, МОЗ дозволило введення вакцини й вагітним, і навіть підліткам від 12 років.

Ольга Рапіта зі Львова пройшла повний курс вакцинації від коронавірусу, будучи вагітною. Першу дозу отримала у серпні, другу – у грудні. Два тижні тому вона стала мамою.

– Першого разу зник лише нюх. Другого разу бессимптомно все минуло. Вакцини завжди створюють для безпеки здоров’я. Тому жодних застережень я не бачу, – говорить вона.

Олеся Копчак зі Львова також зробила щеплення, перебуваючи на дев’ятому місяці вагітності.

– Довго спостерігала за реальної кількістю вакцинованих вагітних у світі та за реакцією на щеплення. Допомагав мені шукати цю інформацію брат, який є акушером-гінекологом. Він аналізував іноземні видання. Я довіряла фактам та цифрам, довіряла медицині, лікарям. Зважилася на це, бо брат почав розповідати, як у ковідному відділенні пологового жінки перебувають у важкому стані і діти в утробі помирають, – ділиться молода мама.

За її словами, після щеплення вона одразу почувалася у безпеці.

– У мене було відчуття, що я перебуваю по той бік. До речі, моя дитина захворіла на коронавірус у тримісячному віці. Ми були у лікарні. Лікар сказала, що він єдиним був у відділенні, кого не лікували, а лише спостерігали. Всім дітям ставили крапельниці. Мій малюк легше переніс. Я вважаю, що це завдяки вакцині, – додає вона.

Підлітки також зважуються на вакцинацію. Наприклад, рідні брати з Рівного – 14-річний Станіслав та 17-річний Вадим Гоменюки.

– Від вірусу у світі достатньо велика смертність, я не хотів опинитися серед цих людей, – зазначив Станіслав.

Їхня мати Оксана Гоменюк каже, що це була власна ініціатива хлопців, вона лише дала дозвіл.

Імунізація триває…

Попри такі позитивні приклади, далеко не всі українці самі йшли на вакцинацію. Через це в Україні довелося запроваджувати обов’язкову вакцинацію для певних категорій населення, посилювати карантин, а пізніше навіть стимулювати громадян виплатою 1 тис. грн. Це певною мірою пришвидшило процес.

Наразі в Україні триває процес імунізації. Громадяни можуть отримати три основні, а також бустерну дозу. Лікарі радять не пропускати її, адже вона посилює захист.

Лише 15 лютого 2022 року разом із чоловіком щеплення отримала 67-річна Ганна Антонівна Глодав’юк з Івано-Франківщини. Каже, що зволікала, бо у чоловіка була операція на очах, а у неї самої у жовтні стався інсульт. Попри це, сімейна лікарка їм порадила імунізуватися.

– Ми вакцинувалися з чоловіком. І добре перенесли, не було температури.. І дякуємо Богу, що він нам допоміг, тепер не хворіємо. Скоро підемо на другу дозу, – розповідає Ганна Антонівна.

Отже, вакцинація в Україні триває. І, попри складну політичну ситуацію, загрозу війни, не треба забувати про своє здоров’я – слід зробити щеплення. Адже вірус поки що нікуди не дівся.