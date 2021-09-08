Смайлики, или эмодзи, этот универсальный словарь красочных и умных символов, призванный заменить письменное и устное слово, могли бы стать ценным инструментом в области медицины, позволяя врачам корректнее сообщать пациентам о симптомах, проблемах и о другой клинически значимой информации, утверждают специалисты Массачусетской больницы общего профиля в США.

— Необходимость прислушиваться к пациентам лежит в основе нашей миссии как врачей, а использование смайлов — прекрасная возможность вывести общение на новый уровень, — считает профессор Шухан Хе.

По его мнению, смайлики могут быть особенно важны при лечении детей с еще развивающимися языковыми навыками, людей с ограниченными возможностями, которые ухудшают их способность к общению, и многих пациентов, говорящих на других языках.

Смайлики (что означает «графический персонаж») возникли в Японии более десяти лет назад, и сегодня только в Facebook и Facebook Messenger ежедневно используется около пяти млрд раз.

— Заманчиво отвергнуть смайлики как причуду тысячелетия, но они обладают силой стандартизации, универсальности и узнаваемости, и в руках врачей могут стать очень эффективным способом графического общения с пациентами, — убежден профессор Хе.

Он добавляет, что в условиях неотложной медицинской помощи, где время имеет решающее значение, смайлики могут привести к форме связи, которая может способствовать принятию важных клинических решений.

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Крошечные графические символы, которые теперь охватывают все цифровые платформы, также могут быть полезны в качестве аннотаций к инструкциям при выписке из больницы, которые часто непонятны для некоторых пациентов.

Смайлики стали частью глобального, массового обсуждения, и медицинские общества, врачебные комитеты и организации должны отнестись к ним серьезно.

Это означает, что врачи должны сейчас определить, какие смайлы лучше всего будут служить интересам их пациентов, выстроить консенсус в отношении медицинской точности этих смайликов, поработать над их утверждением через глобальный орган по стандартизации и настроиться на их адаптацию и внедрение.