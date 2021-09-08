Смайлики, або емодзі, цей універсальний словник кольорових і розумних символів, покликаний замінити письмове та усне слово, міг би стати цінним інструментом в області медицини, дозволяючи лікарям коректніше повідомляти пацієнтам про симптоми, проблеми і про іншу клінічно значущу інформацію, стверджують фахівці Массачусетської лікарні загального профілю в США.

– Необхідність прислухатися до пацієнтів лежить в основі нашої місії як лікарів, а використання смайлів – прекрасна можливість вивести спілкування на новий рівень, – вважає професор Шухан Хе.

На його думку, смайлики можуть бути особливо важливі при лікуванні дітей, мовні навички яких ще тільки розвиваються, людей з обмеженими можливостями, які погіршують їх здатність до спілкування, і багатьох пацієнтів, які говорять на інших мовах.

Смайлики (що означає «графічний персонаж») виникли в Японії більше десяти років тому, і сьогодні тільки в Facebook і Facebook Messenger щодня використовується близько п’яти млрд разів.

– Заманливо відкинути смайлики як примху тисячоліття, але вони мають силу стандартизації, універсальності і впізнаваності, і в руках лікарів можуть стати дуже ефективним способом графічного спілкування з пацієнтами, – переконаний професор Хе.

Він додає, що в умовах невідкладної медичної допомоги, де час має вирішальне значення, смайлики можуть призвести до форми зв’язку, яка може сприяти прийняттю важливих клінічних рішень.

Крихітні графічні символи, які тепер охоплюють всі цифрові платформи, також можуть бути корисними як анотації до інструкцій при виписці з лікарні, які часто незрозумілі для деяких пацієнтів.

Смайлики стали частиною глобального, масового обговорення, і медичні товариства, лікарські комітети та організації повинні поставитися до них серйозно.

Це означає, що лікарі повинні вже зараз визначити, які смайли найкраще будуть служити інтересам їхніх пацієнтів, вибудувати консенсус щодо медичної точності цих смайликів, попрацювати над їх затвердженням через глобальний орган зі стандартизації і налаштуватися на їх адаптацію і впровадження.