Разъяснение НСЗУ: правомерно ли требование оплатить анестезию во время эндоскопии

3 мая 2024, 12:21
Виктория Яснопольская журналист
ендоскоп
Источник: Depositphotos

Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) развенчали распространенный миф о необходимости оплаты за анестезию при эндоскопических обследованиях для ранней диагностики новообразований.

Перечень исследований

— Программа медицинских гарантий покрывает раннюю диагностику новообразований, — говорится в сообщении.

В перечень исследований входит:

  • маммография;
  • колоноскопия;
  • бронхоскопия;
  • цистоскопия;
  • гистероскопия;
  • езофагогастродуоденоскопия.

В НСЗУ подчеркнули, что в объем бесплатных услуг входит местная или общая анестезия при проведении обследования, а также консультация анестезиолога.

Условия, чтобы пройти обследование

По словам экспертов, бесплатно пройти обследование, включая анестезию, можно при следующих условиях:

  • наличие электронного направления от семейного или лечащего врача;
  • возраст от 40 лет для прохождения колоноскопии (и маммографии, но при этом обследовании анестезия не нужна), от 50 лет — для прохождения других эндоскопических исследований;
  • обращение в те медучреждения, которые заключили договор с НСЗУ на соответствующую услугу.

Если вас обязывают осуществить оплату за анестезию для проведения обследования, обратитесь к руководителю медучреждения, посоветовали в НСЗУ.

Источник: НСЗУ

