Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) развенчали распространенный миф о необходимости оплаты за анестезию при эндоскопических обследованиях для ранней диагностики новообразований.
Перечень исследований
— Программа медицинских гарантий покрывает раннюю диагностику новообразований, — говорится в сообщении.
В перечень исследований входит:
- маммография;
- колоноскопия;
- бронхоскопия;
- цистоскопия;
- гистероскопия;
- езофагогастродуоденоскопия.
В НСЗУ подчеркнули, что в объем бесплатных услуг входит местная или общая анестезия при проведении обследования, а также консультация анестезиолога.
Условия, чтобы пройти обследование
По словам экспертов, бесплатно пройти обследование, включая анестезию, можно при следующих условиях:
- наличие электронного направления от семейного или лечащего врача;
- возраст от 40 лет для прохождения колоноскопии (и маммографии, но при этом обследовании анестезия не нужна), от 50 лет — для прохождения других эндоскопических исследований;
- обращение в те медучреждения, которые заключили договор с НСЗУ на соответствующую услугу.
Если вас обязывают осуществить оплату за анестезию для проведения обследования, обратитесь к руководителю медучреждения, посоветовали в НСЗУ.
