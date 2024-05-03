Эксперты Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) развенчали распространенный миф о необходимости оплаты за анестезию при эндоскопических обследованиях для ранней диагностики новообразований.

Перечень исследований

— Программа медицинских гарантий покрывает раннюю диагностику новообразований, — говорится в сообщении.

В перечень исследований входит:

маммография;

колоноскопия;

бронхоскопия;

цистоскопия;

гистероскопия;

езофагогастродуоденоскопия.

В НСЗУ подчеркнули, что в объем бесплатных услуг входит местная или общая анестезия при проведении обследования, а также консультация анестезиолога.

Условия, чтобы пройти обследование

По словам экспертов, бесплатно пройти обследование, включая анестезию, можно при следующих условиях:

наличие электронного направления от семейного или лечащего врача;

возраст от 40 лет для прохождения колоноскопии (и маммографии, но при этом обследовании анестезия не нужна), от 50 лет — для прохождения других эндоскопических исследований;

обращение в те медучреждения, которые заключили договор с НСЗУ на соответствующую услугу.

Если вас обязывают осуществить оплату за анестезию для проведения обследования, обратитесь к руководителю медучреждения, посоветовали в НСЗУ.

