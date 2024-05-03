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Роз’яснення НСЗУ: чи правомірна вимога оплатити анестезію під час ендоскопії

3 Травня 2024, 12:21
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
ендоскоп
Джерело: Depositphotos

Експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розвінчали поширений міф про необхідність оплати за анестезію під час ендоскопічних обстежень для ранньої діагностики новоутворень.

Перелік досліджень

– Програма медичних гарантій покриває ранню діагностику новоутворень, – ідеться в повідомленні.

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До переліку досліджень входить:

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  • мамографія;
  • колоноскопія;
  • бронхоскопія;
  • цистоскопія;
  • гістероскопія;
  • езофагогастродуоденоскопія.

У НСЗУ підкреслили, що в обсяг безоплатних послуг входить місцева або загальна анестезія під час проведення обстеження, а також консультація анестезіолога.

Умови, щоб пройти обстеження

За словами експертів, безоплатно пройти обстеження, включно з анестезією, можна за таких умов:

  • наявність електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря;
  • вік від 40 років для проходження колоноскопії (і мамографії, але при цьому обстеженні анестезія не потрібна), від 50 років – для проходження інших ендоскопічних досліджень;
  • звернення до тих медзакладів, які уклали договір із НСЗУ на відповідну послугу.

Якщо вас зобов’язують здійснити оплату за анестезію для проведення обстеження, зверніться до керівника медзакладу, порадили в НСЗУ.

Джерело: НСЗУ

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