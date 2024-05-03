Експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розвінчали поширений міф про необхідність оплати за анестезію під час ендоскопічних обстежень для ранньої діагностики новоутворень.

Перелік досліджень

– Програма медичних гарантій покриває ранню діагностику новоутворень, – ідеться в повідомленні.

До переліку досліджень входить:

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мамографія;

колоноскопія;

бронхоскопія;

цистоскопія;

гістероскопія;

езофагогастродуоденоскопія.

У НСЗУ підкреслили, що в обсяг безоплатних послуг входить місцева або загальна анестезія під час проведення обстеження, а також консультація анестезіолога.

Умови, щоб пройти обстеження

За словами експертів, безоплатно пройти обстеження, включно з анестезією, можна за таких умов:

наявність електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря;

вік від 40 років для проходження колоноскопії (і мамографії, але при цьому обстеженні анестезія не потрібна), від 50 років – для проходження інших ендоскопічних досліджень;

звернення до тих медзакладів, які уклали договір із НСЗУ на відповідну послугу.

Якщо вас зобов’язують здійснити оплату за анестезію для проведення обстеження, зверніться до керівника медзакладу, порадили в НСЗУ.

Джерело: НСЗУ