Експерти Національної служби здоров’я України (НСЗУ) розвінчали поширений міф про необхідність оплати за анестезію під час ендоскопічних обстежень для ранньої діагностики новоутворень.
Перелік досліджень
– Програма медичних гарантій покриває ранню діагностику новоутворень, – ідеться в повідомленні.
До переліку досліджень входить:
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- мамографія;
- колоноскопія;
- бронхоскопія;
- цистоскопія;
- гістероскопія;
- езофагогастродуоденоскопія.
У НСЗУ підкреслили, що в обсяг безоплатних послуг входить місцева або загальна анестезія під час проведення обстеження, а також консультація анестезіолога.
Умови, щоб пройти обстеження
За словами експертів, безоплатно пройти обстеження, включно з анестезією, можна за таких умов:
- наявність електронного направлення від сімейного або лікуючого лікаря;
- вік від 40 років для проходження колоноскопії (і мамографії, але при цьому обстеженні анестезія не потрібна), від 50 років – для проходження інших ендоскопічних досліджень;
- звернення до тих медзакладів, які уклали договір із НСЗУ на відповідну послугу.
Якщо вас зобов’язують здійснити оплату за анестезію для проведення обстеження, зверніться до керівника медзакладу, порадили в НСЗУ.
Джерело: НСЗУ