Страх, стресс и переживания – нормальная и понятная реакция на ненормальные обстоятельства, в которых находятся украинцы с 24 февраля.

Люди не могут заниматься тем, к чему привыкли, и не знают, когда жизнь снова станет спокойной. Неопределенность и невозможность контролировать и планировать свою собственную жизнь, сигналы воздушной тревоги, ракетные обстрелы, поиск укрытия, страх за родных и близких — все это сопровождает каждого.

Такое состояние приводит к расстройствам сна, проблемам с концентрацией, депрессивным и тревожным расстройствам, паническим атакам. И это нормально! Чувствовать себя не в тонусе при таких обстоятельствах – нормально, помните об этом.

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Уменьшить влияние стресса, панику, тревожность можно следующими средствами:

Сосредоточьтесь на том, что вы можете контролировать. Что-то должно оставаться стабильным в то время, когда планы разрушаются.

Сделайте все возможное, чтобы подготовиться к критической ситуации: сложите тревожный чемоданчик, сделайте запасы пищи, технической и питьевой воды.

Следите за новостями, но не фанатично. Важно понимать, какая ситуация в стране, чтобы знать, как себя вести и чего ожидать. Не проверяйте новости ежеминутно – это повысит панические настроения и чувство страха.

Питайтесь регулярно и правильно. Ведь от употребляемой пищи зависит работа мозга и иммунной системы.

Позаботьтесь о продуктах длительного хранения. Сделайте минимум трехдневный продуктовый запас для дома. При необходимости их можно взять с собой в укрытие. Желательно, чтобы эти продукты не требовали много воды для приготовления.

Старайтесь соблюдать режим сна. Во время сна восстанавливается иммунитет, синтезируются гормоны (мелатонин вырабатывается ночью, а утром кортизол) и выводятся токсины из организма. В тревожные времена военных действий уснуть может быть тяжело. Но спать нужно.

Двигайтесь. Даже если вы прячетесь в укрытии, можно ходить по периметру или на одном месте, делать минимальные физические упражнения, приседать. Это может помочь справиться со стрессом, тревогой и паническими настроениями, ведь во время физической нагрузки выделяется эндорфин. Физическая активность отвлекает от негативных мыслей и помогает сосредоточиться на чем-нибудь другом.

Оставайтесь на связи с близкими. Неважно, где они находятся и как часто вы обычно с ними общаетесь, просто поддерживайте связь с ними. Также если вы чувствуете себя одиноко, не стесняйтесь позвонить соседям и держаться вместе.

Помогайте другим. Добрые дела, волонтерство помогут чувствовать себя лучше. Отдайте вещи первой необходимости переселенцам из других городов, поддерживайте украинскую армию финансово, общайтесь с иностранными друзьями о ходе ситуации в Украине, рассказывайте им, как они могут повлиять на свои правительства в других странах, чтобы поддержать Украину.

Помните, это нормально – чувствовать беспокойство и панику, когда мир вокруг вас нестабильный.

Как действовать в случае критической ситуации: https://dovidka.info/. Это поможет вам чувствовать себя более независимо.

Источник: ЦОЗ