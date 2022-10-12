Страх, стрес та переживання — нормальна та зрозуміла реакція на ненормальні обставини, у яких перебувають українці з 24 лютого.

Люди не можуть займатися тим, до чого звикли, і не знають, коли життя знову стане спокійним. Невизначеність і неможливість контролювати та планувати своє ж власне життя, сигнали повітряної тривоги, ракетні обстріли, пошук укриття, страх за рідних і близьких – все це супроводжує кожного.

Такий стан призводить до розладів сну, проблем із концентрацією, депресивних та тривожних розладів, панічних атак. І це нормально! Почуватися не в тонусі за таких обставин – нормально, пам’ятайте про це.

Зараз дивляться

Зменшити вплив стресу, паніку, тривожність можна такими засобами:

Зосередьтеся на тому, що ви можете контролювати. Щось таки має залишатися стабільним у час, коли плани руйнуються.

Зробіть усе можливе, щоб підготуватися до критичної ситуації: складіть тривожну валізку, зробіть запаси їжі, технічної та питної води.

Слідкуйте за новинами, але не фанатично. Важливо розуміти, яка ситуація в країні, щоб знати, як поводитися і чого очікувати. Не перевіряйте новини щохвилини — це підвищить панічні настрої і відчуття страху.

Харчуйтеся регулярно і правильно. Адже від спожитої їжі залежить робота мозку та імунної системи.

Подбайте про харчі тривалого зберігання. Зробіть щонайменше триденний продуктовий запас для дому. За потреби, їх можна взяти з собою в укриття. Бажано, щоб ці продукти не потребували багато води для приготування.

Намагайтеся дотримуватися режиму сну. Під час сну відновлюється імунітет, синтезуються гормони (мелатонін виробляється вночі, а кортизол вранці) та виводяться токсини з організму. В тривожні часи воєнних дій заснути може бути важко. Але спати потрібно.

Рухайтеся. Навіть якщо ви переховуєтеся в укритті, можна ходити по периметру чи на одному місці, робити мінімальні фізичні вправи, присідати. Це може допомогти впоратися зі стресом, тривогою та панічними настроями, адже під час фізичного навантаження виділяється ендорфін. Фізична активність відволікає від негативних думок і допомагає зосередитися на чомусь іншому.

Залишайтеся на зв’язку з близькими. Неважливо, де вони перебувають та як часто ви зазвичай з ними спілкуєтеся, просто підтримуйте з ними зв’язок. Також якщо ви почуваєтеся самотньо, не соромтеся зателефонувати сусідам і гуртуватися разом.

Допомагайте іншим. Добрі справи, волонтерство допоможуть почуватися краще. Віддайте речі першої необхідності переселенцям з інших міст, підтримуйте українську армію фінансово, спілкуйтеся з іноземними друзями про перебіг ситуації в Україні, розповідайте їм, як вони можуть вплинути на свої уряди в інших країнах, щоб підтримати Україну тощо.

Пам’ятайте, це нормально — відчувати занепокоєння і паніку, коли світ навколо вас нестабільний.

Як діяти у разі критичної ситуації, дивіться тут: https://dovidka.info/. Це допоможе вам почуватися більш незалежно.

Джерело: ЦГЗ