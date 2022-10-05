Мир вплотную приблизился к ядерной катастрофе, ведь РФ грозится использовать ядерное оружие или устроить ядерную катастрофу на АЭС, как последний аргумент в войне против Украины.

Блеф это или нет – не знает никто. Будем надеяться, что до катастрофы не дойдет, но нужно быть готовыми ко всему.

Какими лекарствами запастись на случай ядерной катастрофы или аварии на АЭС, чтобы обезопасить себя от воздействия радиации, рассказала врач-терапевт Марина Ерина.

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— Чтобы помочь себе и близким, если произойдет ядерная катастрофа, нужно знать, что обязательно должно быть в аптечке, которая должна быть в укрытии, – отметила врач. – Во-первых, это таблетки йодида калия, инструкцию по применению которого уже почти выучили наизусть. Но повторим еще раз.

Главное, йодид калия нужен для того, чтобы щитовидная железа не всасывала радиоактивный йод, разлетающийся первым при ядерном взрыве.

Его не нужно принимать заранее для профилактики, а только после получения официального сообщения о ядерной угрозе.

Дозировка таблеток йодида калия, выпускаемых отечественными производителями, – 125 мг и 250 мг.

При угрозе поступления в организм радиоактивного йода для защиты от облучения щитовидной железы назначают взрослым и детям старше двух лет по 0,125 г – 1 раз в день, детям до двух лет – по 0,04 г в день. Принимать препарат следует до окончания угрозы попадания в организм радиоактивного йода. Период полураспада радиоактивного йода до восьми суток.

Для борьбы с долгоживущими изотопами – цезий-137 и рубидий – используют таблетки ферроцина. Он работает в качестве сорбента и выводит радионуклиды из желудочно-кишечного тракта, если они туда попали с зараженными продуктами.

В домашней аптечке могут быть такие препараты как Трилон-Б, цистеин, пентанцин, ускоряющие выведение радионуклидов. Но их применяют только при высоких дозах радиации – более 1 Гр – для снижения тяжести острого лучевого поражения, которое можно получить, только если находиться рядом с источником излучения.

Препарат Латран (ондансетрон) – помогает при появлении первых реакций на радиационное воздействие.

Препарат Защита – дезактивирующее средство, используемое для удаления пыли с кожи и поверхностей.

Кроме специфических средств, в аптечку положите также антибиотики, жаропонижающие и успокаивающие препараты. Сидеть в укрытии, может, придется долго, специалисты говорят о сроке – один месяц. Вот почему не забывайте запастись и лекарствами, которые принимаете на постоянной основе.

А еще важно запастись индивидуальными средствами защиты: масками FFP-2 и резиновыми перчатками.

Источник: uatom