Світ наблизився до ядерної катастрофи, адже РФ погрожує використовувати ядерну зброю або влаштувати ядерну катастрофу на АЕС, як останній аргумент у війні проти України.

Блеф це чи ні – ніхто не знає. Сподіватимемося, що до катастрофи не дійде, але треба бути готовими до всього.

Якими ліками запастися на випадок ядерної катастрофи або аварії на АЕС, щоб убезпечити себе та близьких від дії радіації, розповіла лікарка-терапевтка Марина Єріна.

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– Щоб мати змогу допомогти собі та близьким, якщо станеться ядерна катастрофа, потрібно знати, що обов’язково має бути в аптечці, яка має бути в укритті, – зауважила лікарка. – По-перше, це таблетки йодиду калію, інструкцію застосування якого вже майже вивчили напам’ять. Але повторимо ще раз.

Головне, йодид калію потрібен для того, щоб щитоподібна залоза не всмоктувала радіоактивний йод, який розлітається першим при ядерному вибуху.

Його не потрібно приймати заздалегідь для профілактики, а тільки після того, як отримано офіційне повідомлення про ядерну загрозу.

Дозування пігулок йодиду калію, що випускають вітчизняні виробники, – 125 мг і 250 мг.

При загрозі надходження в організм радіоактивного йоду для захисту від опромінення щитоподібної залози призначають дорослим та дітям старше двох років по 0,125 г – 1 раз на день, дітям до двох років – по 0,04 г на день. Приймати препарат потрібно до закінчення загрози потрапляння в організм радіоактивного йоду. Період напіврозпаду радіоактивного йоду – до восьми діб.

Для боротьби з довгоживучими ізотопами – цезій-137 та рубідій – використовують пігулки фероцину. Він працює як сорбент і виводить радіонукліди зі шлунково-кишкового тракту, якщо вони туди потрапили із зараженими продуктами.

В домашній аптечці також можуть бути такі препарати як Трилон-Б, цистеїн, пентанцин, що прискорюють виведення радіонуклідів. Але їх застосовують лише при високих дозах радіації – понад 1 Гр – для зниження важкості гострого променевого ураження, яке можна отримати, тільки якщо перебувати поряд із джерелом випромінення.

Препарат латран (ондансетрон) – допомагає при появі перших реакцій на радіаційний вплив.

Препарат Захист – дезактивуючий засіб, що використовується для видалення пилу зі шкіри та поверхонь.

Крім специфічних засобів, в аптечку покладіть також антибіотики, жарознижувальні та заспокійливі препарати. Сидіти в укритті, можливо, доведеться довго, спеціалісти говорят про строк – один місяць. Ось чому не забувайте запастися й ліками, які приймаєте на постійній основі.

А ще важливо запастися індивідуальними засобами захисту: масками FFP-2 та гумовими рукавичками.

Джерело: uatom