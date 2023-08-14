Рвота является симптомом различных заболеваний. Она не только вызывает дискомфорт, но и ведет к обезвоживанию. Почему возникает рвота и что при этом делать – читайте в материале.

Что делать при рвоте: первая помощь ребенку

Врач-педиатр Наталья Ляш отмечает, что рвота – один из тех симптомов, которые очень пугают родителей. Многократная рвота – тем более. Сложно не проявлять беспокойство, когда ребенок так страдает.

Следует беспокоиться и пытаться поскорее попасть к врачу, когда:

Рвота сочетается с сильной головной болью. Имеет некий ритм, повторяется. Рвота с примесью желчи, крови или чего-то другого, что вас пугает. Рвота сопровождается потерей сознания или ребенок плохо контактирует с вами, теряет связь. Вздутие живота, или рвота возникла после травмы головы.

Диагнозы, которые врачи пытаются первыми исключить при подозрительной рвоте:

травмы головы с кровоизлиянием;

острые хирургические болезни (непроходимость кишечника, аппендицит, внематочная беременность у подростка);

отравления химическими веществами, грибами и др.;

менингиты;

опухоли головного мозга;

диабетический кетоацидоз.

Важно до осмотра врачом не давать никаких противорвотных средств.

Что делать при рвоте: первая помощь

Врач выделяет следующие основные действия:

Покой, уверенность мамы, отпаивание хотя бы по 5-10 мл каждые 10 мин. Использовать электролитные растворы, так как с содержимым желудка теряются многие элементы. Старайтесь спокойно припомнить все ответы на вопросы врача, тогда помочь и диагностировать причину будет проще.

Что делать при рвоте у взрослых

Тошноту и рвоту у взрослых могут провоцировать многие факторы, среди которых:

пищевое и алкогольное отравление;

болезни печени;

опухоли;

заболевание мозга;

депрессия.

Причиной может быть и физиологическое состояние организма – рвота часто возникает в первом триместре беременности. Снять симптомы помогут самые разные продукты и действия. К примеру:

Глубокое дыхание. Оно поможет, если приступ был вызван волнением. Надо сделать глубокий вдох и, задержав дыхание на три секунды, медленно выдохнуть. Повторите несколько раз. Холодный компресс. Он поможет, если тошнота сопровождается температурой. Сзади на шею на несколько минут нужно приложить полотенце, смоченное холодной водой. Баланс жидкости в организме. Обезвоживание может вызвать тошноту, и во избежание ее необходимо пить чистую воду небольшими глотками (не менее 1,5 л воды в день). Можно чередовать с ромашковым чаем. Понюхайте лимон. Резкий запах цитруса отлично справляется с этим неприятным симптомом. Имбирь. Кусочек имбиря или чай смогут унять рвотные позывы.

Что можно есть при рвоте

В домашних условиях врачи рекомендуют пить больше воды и есть легкую пищу. К примеру, тосты или сухарики из хлеба, рисовую кашу без масла или белковые продукты. Острого, жирного и соленого лучше избегать. Также следует избегать запахов и раздражителей, которые могут спровоцировать приступ.