Рвота является симптомом различных заболеваний. Она не только вызывает дискомфорт, но и ведет к обезвоживанию. Почему возникает рвота и что при этом делать – читайте в материале.
Что делать при рвоте: первая помощь ребенку
Врач-педиатр Наталья Ляш отмечает, что рвота – один из тех симптомов, которые очень пугают родителей. Многократная рвота – тем более. Сложно не проявлять беспокойство, когда ребенок так страдает.
Следует беспокоиться и пытаться поскорее попасть к врачу, когда:
- Рвота сочетается с сильной головной болью.
- Имеет некий ритм, повторяется.
- Рвота с примесью желчи, крови или чего-то другого, что вас пугает.
- Рвота сопровождается потерей сознания или ребенок плохо контактирует с вами, теряет связь.
- Вздутие живота, или рвота возникла после травмы головы.
Диагнозы, которые врачи пытаются первыми исключить при подозрительной рвоте:
- травмы головы с кровоизлиянием;
- острые хирургические болезни (непроходимость кишечника, аппендицит, внематочная беременность у подростка);
- отравления химическими веществами, грибами и др.;
- менингиты;
- опухоли головного мозга;
- диабетический кетоацидоз.
Важно до осмотра врачом не давать никаких противорвотных средств.
Что делать при рвоте: первая помощь
Врач выделяет следующие основные действия:
- Покой, уверенность мамы, отпаивание хотя бы по 5-10 мл каждые 10 мин.
- Использовать электролитные растворы, так как с содержимым желудка теряются многие элементы.
- Старайтесь спокойно припомнить все ответы на вопросы врача, тогда помочь и диагностировать причину будет проще.
Что делать при рвоте у взрослых
Тошноту и рвоту у взрослых могут провоцировать многие факторы, среди которых:
- пищевое и алкогольное отравление;
- болезни печени;
- опухоли;
- заболевание мозга;
- депрессия.
Причиной может быть и физиологическое состояние организма – рвота часто возникает в первом триместре беременности. Снять симптомы помогут самые разные продукты и действия. К примеру:
- Глубокое дыхание. Оно поможет, если приступ был вызван волнением. Надо сделать глубокий вдох и, задержав дыхание на три секунды, медленно выдохнуть. Повторите несколько раз.
- Холодный компресс. Он поможет, если тошнота сопровождается температурой. Сзади на шею на несколько минут нужно приложить полотенце, смоченное холодной водой.
- Баланс жидкости в организме. Обезвоживание может вызвать тошноту, и во избежание ее необходимо пить чистую воду небольшими глотками (не менее 1,5 л воды в день). Можно чередовать с ромашковым чаем.
- Понюхайте лимон. Резкий запах цитруса отлично справляется с этим неприятным симптомом.
- Имбирь. Кусочек имбиря или чай смогут унять рвотные позывы.
Что можно есть при рвоте
В домашних условиях врачи рекомендуют пить больше воды и есть легкую пищу. К примеру, тосты или сухарики из хлеба, рисовую кашу без масла или белковые продукты. Острого, жирного и соленого лучше избегать. Также следует избегать запахов и раздражителей, которые могут спровоцировать приступ.