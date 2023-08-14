Блювання є симптомом різних захворювань. Воно не лише викликає дискомфорт, а й веде до зневоднення. Чому виникає блювота і що при цьому робити – читайте в матеріалі.

Що робити при блюванні: перша допомога дитині

Лікар-педіатр Наталія Ляш зазначає, що блювання – один з тих самих симптомів, що дуже лякає батьків. Багаторазова блювота – тим більше. Складно не виявляти занепокоєння, коли дитина так страждає.

Варто тривожитися та намагатися скоріше потрапити до лікаря тоді, коли:

Блювання поєднується з сильним головним болем. Має якийсь ритм, повторюється і повторюється. Блювота з домішкою жовчі, крові або чогось іншого, що вас лякає. Блювання супроводжується втратою свідомості, або дитина погано контактує з вами, втрачає зв’язок. Здуття живота, або блювання виникло після травми голови.

Діагнози, які лікарі намагаються найпершими виключити при підозрілій блювоті:

травми голови з крововиливом;

гострі хірургічні хвороби (непрохідність кишківника, апендицит, позаматкова вагітність у підлітка);

отруєння хімічними речовинами, грибами, та ін;

менінгіти;

пухлини головного мозку;

діабетичний кетоацидоз.

Важливо до огляду лікарем не давати ніяких протиблювотних засобів.

Що робити при блюванні: перша допомога

Лікар виділяє такі основні дії:

Спокій, впевненість мами, відпоювання хоча б по 5-10 мл кожні 10 хв. Використовувати електролітні розчини, бо зі вмістом шлунка втрачаються багато елементів. Намагайтеся спокійно пригадати всі відповіді на запитання лікаря, тоді допомогти й діагностувати причину буде простіше.

Що робити при блюванні у дорослих

Нудоту і блювання у дорослих можуть провокувати багато факторів, серед яких:

харчове та алкогольне отруєння;

хвороби печінки;

пухлини;

захворювання мозку;

депресія.

Причиною може бути й фізіологічний стан організму – блювота часто виникає в першому триместрі вагітності. Зняти симптоми допоможуть найрізноманітніші продукти та дії. Наприклад:

Глибоке дихання. Воно допоможе, якщо напад був викликаний хвилюванням. Потрібно зробити глибокий вдих і, затримавши дихання на три секунди, повільно видихнути. Повторити кілька разів. Холодний компрес. Він допоможе, якщо нудота супроводжується температурою. Ззаду на шию на кілька хвилин потрібно прикласти рушник, змочений холодною водою. Баланс рідини в організмі. Зневоднення може викликати нудоту, і щоб її уникнути, необхідно пити чисту воду невеликими ковтками (не менше 1,5 л води на день). Можна чергувати з ромашковим чаєм. Понюхайте лимон. Різкий запах цитруса чудово впорається з цим неприємним симптомом. Імбир. Шматочок імбиру або чай зможуть вгамувати блювотні позиви.

Що можна їсти при блювоті

В домашніх умовах лікарі рекомендують пити більше води та їсти легку їжу. Наприклад, тости або сухарики з хліба, рисову кашу без масла або білкові продукти. Гострого, жирного і солоного краще уникати. Також варто уникати запахів і подразників, які можуть спровокувати напад.