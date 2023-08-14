Блювання є симптомом різних захворювань. Воно не лише викликає дискомфорт, а й веде до зневоднення. Чому виникає блювота і що при цьому робити – читайте в матеріалі.
Що робити при блюванні: перша допомога дитині
Лікар-педіатр Наталія Ляш зазначає, що блювання – один з тих самих симптомів, що дуже лякає батьків. Багаторазова блювота – тим більше. Складно не виявляти занепокоєння, коли дитина так страждає.
Варто тривожитися та намагатися скоріше потрапити до лікаря тоді, коли:
- Блювання поєднується з сильним головним болем.
- Має якийсь ритм, повторюється і повторюється.
- Блювота з домішкою жовчі, крові або чогось іншого, що вас лякає.
- Блювання супроводжується втратою свідомості, або дитина погано контактує з вами, втрачає зв’язок.
- Здуття живота, або блювання виникло після травми голови.
Діагнози, які лікарі намагаються найпершими виключити при підозрілій блювоті:
- травми голови з крововиливом;
- гострі хірургічні хвороби (непрохідність кишківника, апендицит, позаматкова вагітність у підлітка);
- отруєння хімічними речовинами, грибами, та ін;
- менінгіти;
- пухлини головного мозку;
- діабетичний кетоацидоз.
Важливо до огляду лікарем не давати ніяких протиблювотних засобів.
Що робити при блюванні: перша допомога
Лікар виділяє такі основні дії:
- Спокій, впевненість мами, відпоювання хоча б по 5-10 мл кожні 10 хв.
- Використовувати електролітні розчини, бо зі вмістом шлунка втрачаються багато елементів.
- Намагайтеся спокійно пригадати всі відповіді на запитання лікаря, тоді допомогти й діагностувати причину буде простіше.
Що робити при блюванні у дорослих
Нудоту і блювання у дорослих можуть провокувати багато факторів, серед яких:
- харчове та алкогольне отруєння;
- хвороби печінки;
- пухлини;
- захворювання мозку;
- депресія.
Причиною може бути й фізіологічний стан організму – блювота часто виникає в першому триместрі вагітності. Зняти симптоми допоможуть найрізноманітніші продукти та дії. Наприклад:
- Глибоке дихання. Воно допоможе, якщо напад був викликаний хвилюванням. Потрібно зробити глибокий вдих і, затримавши дихання на три секунди, повільно видихнути. Повторити кілька разів.
- Холодний компрес. Він допоможе, якщо нудота супроводжується температурою. Ззаду на шию на кілька хвилин потрібно прикласти рушник, змочений холодною водою.
- Баланс рідини в організмі. Зневоднення може викликати нудоту, і щоб її уникнути, необхідно пити чисту воду невеликими ковтками (не менше 1,5 л води на день). Можна чергувати з ромашковим чаєм.
- Понюхайте лимон. Різкий запах цитруса чудово впорається з цим неприємним симптомом.
- Імбир. Шматочок імбиру або чай зможуть вгамувати блювотні позиви.
Що можна їсти при блювоті
В домашніх умовах лікарі рекомендують пити більше води та їсти легку їжу. Наприклад, тости або сухарики з хліба, рисову кашу без масла або білкові продукти. Гострого, жирного і солоного краще уникати. Також варто уникати запахів і подразників, які можуть спровокувати напад.