Нудота та головний біль – неприємні симптоми, які заважають нормально працювати, навчатися й жити.

Симптоми можуть виникати з цілком зрозумілих причин – отруєння, забагато важкої, жирної їжі чи тривалий час людина була голодна.

Проте інколи такі симптоми вказують на серйозні захворювання.

Що робити, якщо нудить і болить голова, та як покращити самопочуття – дізнавалися Факти ICTV.

Нудить і болить голова: чому виникають симптоми

За словами лікарки-терапевта Галини Перелигіної, причин нудоти та головного болю може бути безліч.

Це може свідчити про звичайне отруєння чи реакцію організму на різку зміни погоди й тиску, або ж вказувати на мігрень чи цереброваскулярну хворобу (ураження судин головного мозку, при якому судини звужуються, що призводить до кисневого голодування мозку), яка часто закінчується інсультом.

– Також головний біль, який супроводжується нудотою, може розвинутися внаслідок сильного роздратування, пошкодження мозкових сполучних тканин, спровокувавши менінгіт або крововилив, – каже лікар.

Також нудота разом із головним болем може бути проявом гіпертонічної хвороби або гіпертензивного кризу.

Однією з поширених причин такого стану є зневоднення та низький рівень цукру в крові. Саме тому важливо підтримувати водний баланс впродовж дня та дотримуватися здорового харчування.

– А ще нудить і болить голова за надмірного вживанню алкоголю, печінково-ниркової недостатності, неправильного харчування та гормональної недостатності, – додає Перелигіна.

Зʼясувати точну причину виникнення нудоти та головного болю може лише ваш сімейний лікар. Перелигіна додає, якщо у вас постійно болить голова і нудить, слід звернутися до лікаря, який призначить обстеження, поставить остаточний діагноз і пропише адекватне лікування.

– Важливо розуміти, що головний біль та нудота – симптоми певної хвороби, тому потрібно не боротися з ними, а шукати корінь проблеми, – додає терапевт.

Що робити, коли болить голова і нудить

Перелигіна радить спершу поміряти артеріальний тиск.

– Нудота і головний біль можуть вказувати на підвищений артеріальний тиск або бути проявом гіпертонічної хвороби. Тому, щоб виключити цю причину чи підтвердити її, потрібно виміряти тиск, – радить лікар.

Якщо артеріальний тиск в нормі й людину, крім нудоти й болю, більше нічого не турбує, лікар радить випити сорбент – активоване вугілля, Атоксіл чи Ентеросгель.

– Але це лише у тому разі, якщо ці симптоми не турбують вас регулярно. Якщо ви зранку прокинулися з таким відчуттями, можна випити сорбент. Це допоможе полегшити стан, – додає лікар.

У випадку, якщо нудота й головний біль супроводжують вас постійно протягом певного періоду, терапевтка радить звʼязатися зі своїм сімейним лікарем. Але Перелигіна наголошує, що самостійно вживати якісь лікарські препарати не варто!

– Ці два симптоми можуть супроводжувати будь-яку хворобу: від надмірного вживання алкоголю до проявів інсульту. Тому зволікати чи займатися самолікуванням не варто. Звертайтеся до лікаря! – радить Галина Перелигіна.